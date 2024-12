Athletico-PR anuncia pacotão de reforços para a disputa da Série B

O Athletico-PR anunciou a contratação de três novos jogadores para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. O Furacão acertou as chegadas do atacante Luiz Fernando, do lateral Hayen Palacios e do volante Raul para dar continuidade à reformulação da equipe.

Os três jogadores são os primeiros reforços para a disputa da Série B de 2025. Inicialmente, o Furacão anunciou o atacante de 28 anos Luiz Fernando, que teve passagens por Botafogo, Grêmio e Atlético-GO, seu último time. Logo depois, foi a vez do lateral colombiano de 25 anos Hayen Palacios, que estava no Fortaleza. Por fim, o Athletico confirmou a contratação do volante de 28 anos Raul, que atuou por Ceará e Vasco e estava no RB Bragantino.

Luiz Fernando e Hayen Palacios fecharam com o Athletico-PR por apenas uma temporada. Já Raul, assina vinculo com o Furacão até 2027. Os três são os primeiros jogadores contratados para 2025, mas o clube já havia anunciado Mauricio Barbieri como novo treinador da equipe. O Furacão também tem conversas adiantadas para adquirir o zagueiro Léo, do Vasco.

Após o rebaixamento para a Série B, o Athletico começou rapidamente o planejamento para o ano seguinte. O clube demitiu o treinador Lucho Gonzalez e o diretor técnico Paulo Autuori. No elenco, o Furacão não vai renovar com os volantes Gabriel, Praxedes (emprestados), Erick e Zé Vitor, o atacante Nikão e o zagueiro Marcos Vitor. Além dessas saídas por fim de contrato, o Furacão vendeu o volante Cristian para o Cruzeiro.

Thiago Heleno não deve ficar no Athletico-PR para 2025 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Os experientes Fernandinho, Thiago Heleno e Pablo também não estão nos planos do Athletico-PR. Ainda valorizados, os atletas Gamarra, Leo Godoy, Esquivel, Zapelli, Canobbio e Mastriani receberam consultas de outros clubes e podem gerar negócios lucrativos para o Furacão.