O Vasco segue se movimentando no mercado de transferências para reforçar o elenco. No setor defensivo, após avançar nas tratativas por Lucas Freitas, o Cruz-Maltino busca a negociação de Balbuena, ex-Corinthians. O jogador paraguaio de 33 anos joga, atualmente, pelo Dínamo de Moscou, da Rússia.

Segundo o "Ge", o defensor tem o desejo de deixar o país. O contrato dele vai até junho de 2025. Um fator importante nas conversas entre as partes é Fábio Carille. Afinal, ele e Balbuena trabalham juntos no clube paulista.

Vasco negocia a contratação de Balbuena

Maicon pode estar de saída do Vasco

Se por um lado o Vasco busca contratar zagueiros, por outro terá que lidar com saídas. Afinal, Léo Pelé irá vestir as cores do Athletico-PR no próximo ano, e Maicon tem empréstimo encaminhado ao Coritiba. A tendência é que o negócio seja concretizado nos próximos dias. Ele tem contrato com o clube carioca até o fim de 2025.

Além desses nomes, outros dois atletas foram negociados: Lucas Figueiredo e Cauan Barros, ambos por empréstimo ao América-MG.