O Atlético-MG iniciou a substituição do gramado da Arena MRV para uma superfície totalmente sintética. O processo começou nesta quinta-feira (26), com a remoção da grama natural. A previsão é que a operação termine no sábado (28). A mudança para grama sintética visa à maior durabilidade e redução nos custos de manutenção, seguindo uma tendência global em estádios de futebol.

Responsáveis pela troca do gramado da Arena MRV

A instalação do novo gramado sintético fica a cargo da empresa Total Grass em colaboração com a FieldTurf, especialista global na produção de grama sintética. O sistema escolhido, Quality Pro Stadium, tem a certificação FIFA Quality Pro, a mais alta para gramados sintéticos. Após a remoção do gramado natural, o próximo passo envolve elevar o campo em 70 centímetros e ajustar a drenagem e irrigação, preparando o terreno para a instalação da grama sintética prevista para meados de fevereiro.



A transição para o gramado sintético alinha-se com a visão do Atlético de utilizar a Arena MRV para mais eventos, sem comprometer a qualidade do campo. A expectativa é que o trabalho esteja concluído a tempo para a temporada do Brasileirão 2025, que começa no fim de março.