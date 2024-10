Zagueiro do Atlético-MG prevê “jogo duríssimo” contra o River

Rodrigo Battaglia, zagueiro do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 18:56 • Belo Horizonte

Para enfrentar o River Plate, nesta terça-feira (22), o Atlético-MG conta com um elenco de quatro argentinos - Battaglia, Zaracho, Fausto Vera e Saravia- que tem familiaridade com o confronto e conhece o estilo de jogo dos hermanos. O zagueiro alvinegro afirmou o histórico copeiro do River e destacou a dificuldade do confronto.

-Não é casualidade que o Galo e o River Plate estejam na semifinal da Libertadores. E vai ser um confronto duríssimo. Sabemos que o River é um clube, historicamente, copeiro. Estamos com o desejo de ser campeão, eles também. Será um confronto muito lutado, disputado. E estamos preparados - declarou Battaglia.

O time mineiro vem de um calendário apertado de jogos, e no último sábado (19), eliminou o Vasco em São Januário e garantiu a classificação para a grande final da Copa do Brasil, quando enfrenta o Flamengo.

Três dias depois, o Galo vira a chave para uma nova decisão. Battaglia ressaltou que o elenco vem se adaptando ao curto período de tempo para recuperação e treinos, e que estão preparados para o novo embate.

- Eu não consigo entender como colocam um jogo tão perto do outro. Estamos bem, acostumados a jogar a cada dois, três dias. Gostaria de ter mais um dia? Claramente. Eu e todos os jogadores. É o que temos. Vamos nos adaptar. Temos aqui no CT do Galo toda a estrutura para nos recuperar o mais rápido possível, bem como os médicos e fisioterapeutas excepcionais. Estamos preparados - afirmou o defensor.

Reencontro com o Galo

Sem vencer o Atlético há 46 anos, o River chega para o confronto com força máxima buscando não só a classificação para a final, como também a conquista do título do torneio, uma vez que a decisão da Liberadores será em final única no estádio dos próprios argentinos, o Monumental de Núñez.

Battaglia reconheceu o histórico do time argentino na competição e citou um conhecido antigo da torcida alvinegra, que hoje defende as cores do River.

- Sobre as equipes argentinas, sei que vocês conhecem bem, sabem que os atletas da Argentina são muito bons. O River é um clube gigante no mundo. Sabemos da qualidade que eles têm, mas também sei da qualidade e do trabalho que nós temos. Sobre o Nacho Fernández, sei que ele esteve aqui e conquistou títulos. Mas, hoje em dia, ele é um adversário. Não sou amigo dele, só o conheço pelo nome e pela carreira. Amanhã, ele defenderá as cores do River Plate e nós, as cores do Galo.

A bola rola nesta terça-feira (22), às 21h30, na Arena MRV, pelo jogo de ida da Copa Libertadores.