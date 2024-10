Flamengo x Atlético-MG: CBF define data do sorteio dos mandos das finais

Sede da CBF será palco do sorteio dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 18:29 • Rio de Janeiro (RJ)

A CBF definiu que o sorteio dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG será realizado na quinta-feira (24), às 15h (de Brasília). As decisões serão disputadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Semis da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video! Semis da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video! Assista aos confrontos da Copa do Brasil com 30 DIAS GRÁTIS no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta um mês grátis no Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas! Assine e assista aos jogos de graça

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O Rubro-Negro mandará seu jogo no Maracanã, enquanto o Galo receberá sua primeira decisão na Arena MRV, inaugurada em 2023. A casa do clube mineiro não foi palco de decisões, uma vez que a equipe de Gabriel Milito não chegou em finais no ano passado.

O Flamengo chegou à décima final na história da Copa do Brasil, e busca conquistar o quinto título na competição. Por outro lado, o Atlético-MG disputará a quarta decisão e buscará o tricampeonato, após ter vencido em 2014 e 2021.

O Rubro-Negro tem a chance de se tornar o segundo maior vencedor da história da Copa do Brasil igualando a marca do Grêmio. Por outro lado, o Galo pode igualar a marca do Corinthians, que possui três títulos.