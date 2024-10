Atlético-MG inicia preparação para confronto com River Plate

Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 07:45 • Belo Horizonte

Neste domingo (20), após a classificação do Atlético-MG para a grande final da Copa do Brasil, o elenco alvinegro já desembarcou em Belo horizonte e vira a chave para o início de outra decisão: a Copa Libertadores. O Galo enfrenta o River Plate, nesta terça-feira (22), na Arena MRV, pelo jogo de ida das semifinais do torneio continental.

No treinamento, quem iniciou a partida contra o Vasco realizou atividades entre a fisioterapia e a academia na Cidade do Galo, com o restante do elenco dividido entre os treinos técnico e tático.

Nesta segunda-feira (21), véspera do jogo contra os argentinos, o time mineiro terá mais um treino para finalizar a preparação.

Balanço do DM

Gabriel Milito ainda não pode contar com o meia Matías Zaracho, que segue se recuperando de uma cirurgia de hérnia do esporte e vem realizando atividades em campo com a preparação física. Bernard (joelho direito) e Cadu (joelho direito) permanecem com o departamento médico.

Quem volta?

As grandes novidades para o duelo contra o Vasco e que agora reforçam o elenco de Gabriel Milito são os laterais Guilherme Arana e Rubens, que estão recuperados de lesão e seguem disponíveis para o jogo contra o River Plate.

Deyverson e Fausto Vera, que por força do regulamento não podem disputar a Copa do Brasil, retornam ao time.

O Atlético encara o River Plate nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, na Arena MRV. O jogo de volta será no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina, no dia 29 de outubro, no mesmo horário.