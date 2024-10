Na Arena MRV, Atlético-MG planeja “clima hostil” para decisão

Torcida do Atlético-MG na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 14:37 • Belo Horizonte

Nas vésperas do duelo contra o River Plate, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, o Atlético-MG planeja um clima bem hostil para os argentinos. O Galo divulgou nas redes sociais, nesta segunda-feira (21), que os corredores da Arena MRV que levam para o vestiário do time visitante ganharam um novo desenho, com o objetivo de criar um "clima intimidador" para os rivais.

No vídeo, é possível observar os artistas trabalhando na criação do novo painel, destacando o mascote Galo Doido, o escudo do Galo e as famosas "ruas de fogo" promovidas pela torcida alvinegra.

Novo painel na Arena MRV (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Todo o processo artístico busca reforçar a atmosfera de tensão que o clube mineiro deseja transmitir para os adversários.

Semanas de decisões

Nesta terça-feira (22), o Galo entra em campo às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o River Plate na Arena MRV. O jogo de volta das semifinais da Libertadores será na próxima semana, no dia 29, no Estádio Monumental de Nuñez, na Argentina.

Já no dia três novembro, cinco dias após a decisão em solo argentino, o Galo já encara o Flamengo pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil; no dia 10, a partida de volta. O mando de campo será definido por sorteio na sede da CBF na próxima quinta-feira, às 15h.