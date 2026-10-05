Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vitão ganha espaço na Seleção Sub-20 e projeta decisões pelo Atlético: 'Muita ambição'

Zagueiro de 18 anos esteve com a seleção para três jogos na Data Fifa

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
05/10/2026 15:01
Favorite o Lance! no Google
Vitão pelo Brasil (Foto: Basquiat)
Vitão pelo Brasil (Foto: Basquiat)
Ver Resumo da matéria por IA
Uma das promessas do Atlético e já peça importante na equipe principal do Galo, Vitão representou o Brasil Sub-20 durante a Data Fifa. O zagueiro já havia sido convocado uma vez para a categoria, mas esta foi a primeira vez que entrou em campo pela Seleção.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Uma das promessas do Atlético e já peça importante na equipe principal do Galo, Vitão representou o Brasil Sub-20 durante a Data Fifa. O zagueiro já havia sido convocado uma vez para a categoria, mas esta foi a primeira vez que entrou em campo pela Seleção.

O jogador atuou em dois dos três compromissos do Brasil. Ele entrou no intervalo da vitória por 4 a 1 sobre a Dinamarca e foi titular no triunfo por 2 a 0 sobre os Estados Unidos. Diante do México, Vitão ficou no banco de reservas.

continua após a publicidade

O zagueiro celebrou a oportunidade de defender a Seleção e destacou o aprendizado adquirido durante os compromissos:

— É sempre um orgulho enorme poder vestir a camisa da Seleção para representar o nosso país mundo afora e, agora, pude estrear na categoria Sub-20. Me senti muito bem, à vontade e confiante, também porque já havia jogado com alguns dos convocados. De quebra, ainda tive aqui comigo o Pascini, do Galo, que é um irmão que a bola me deu. Então, é especial estar vivendo esse momento com ele. Toda experiência é uma chance de aprendizado e evolução, e aqui não foi diferente — iniciou o zagueiro.

— Estou muito feliz com a minha estreia, claro, mas principalmente com o desempenho da equipe nesses três compromissos. É uma preparação para o Sul-Americano do ano que vem e tivemos 100% de aproveitamento, com boas atuações e mostrando repertório no jeito de jogar, de acordo com o adversário e com o que a partida pedia. A sensação é de dever cumprido! — disse o jovem.

continua após a publicidade

Vitão também aproveitou a oportunidade para projetar o futuro pelo Galo e as decisões importantes que o Atlético terá pela frente nesta temporada:

— Agora, é voltar ao Brasil, ao Galo, e novamente virar a chavinha para as decisões que teremos nessa reta final de temporada. Temos muito a fazer e muita ambição, por isso, precisamos estar bem em todos os sentidos para buscar os nossos objetivos — afirmou o jovem.

continua após a publicidade
Vitão pelo Brasil (Foto: Basquiat)
Vitão pelo Brasil (Foto: Basquiat)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Castaño viagem pelo Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético define retorno de convocados após Data Fifa: veja a logística

Há 1 hora
Jogadores do Atlético x Bragantino (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Atlético Mineiro

Foco no Brasileirão: Confira a agenda semanal do Atlético

Há 3 horas
Arena MRV em Atlético x Cruzeiro (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Atlético Mineiro

Ingressos de Atlético x Grêmio pela Copa do Brasil estão à venda: veja preços e onde comprar

Há 3 horas
Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai

Futebol Nacional

Brasileirão retorna com lesionados e recuperados após a Data Fifa

Há 4 horas
Éverson em Ceará x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fora de Campo

Everson, do Atlético, elege atacante mais difícil de enfrentar no Brasil

Há 20 horas
Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético-MG rompe com patrocinador máster após novas regras para apostas

Há 1 dia
Mais LANCE!
Lula em evento com microfone na mão

Eleições 2026: para qual time torcem os candidatos à presidência?

Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise: Atlético consegue vitória, mas desempenho passa longe do ideal

Delfim em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Delfim celebra bom momento e crescimento da confiança no Atlético

Domínguez em Atlético x Bragantino Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Domínguez celebra vitória, mas faz alerta após atuação abaixo do Atlético

Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético vence o Bragantino em partida atrasada do Brasileirão

São Paulo e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Por que São Paulo, Corinthians e Atlético-MG jogaram com bets na camisa?

Atlético Mineiro x Bragantino pela 21ª rodada do Brasileirão

Veja gol em Atlético-MG x Bragantino: Bernard abre o placar

jogador do Bragantino deixa o campo de ambulância (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Atlético-MG x Bragantino: jogador deixa campo de ambulância após choque de cabeça

Atlético x Bragantino (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino pelo Brasileirão

Partida entre Atlético Mineiro e Chapecoense (Foto: Denis Dias/Código 19/Folhapress)

Atlético recebe o Bragantino para encostar no bloco da frente e seguir vivo por objetivo

Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Red Bull Bragantino

Atlético-MG x Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Gustavo Scarpa em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Gustavo Scarpa fala sobre paixão por livros e mira títulos com o Atlético-MG

Matheus Mendes pelo Alverca (reprodução instagram jogador)

Ex-Atlético se destaca em início de temporada no futebol europeu