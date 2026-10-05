Vitão ganha espaço na Seleção Sub-20 e projeta decisões pelo Atlético: 'Muita ambição'

Uma das promessas do Atlético e já peça importante na equipe principal do Galo, Vitão representou o Brasil Sub-20 durante a Data Fifa. O zagueiro já havia sido convocado uma vez para a categoria, mas esta foi a primeira vez que entrou em campo pela Seleção.

O jogador atuou em dois dos três compromissos do Brasil. Ele entrou no intervalo da vitória por 4 a 1 sobre a Dinamarca e foi titular no triunfo por 2 a 0 sobre os Estados Unidos. Diante do México, Vitão ficou no banco de reservas.

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O zagueiro celebrou a oportunidade de defender a Seleção e destacou o aprendizado adquirido durante os compromissos:

— É sempre um orgulho enorme poder vestir a camisa da Seleção para representar o nosso país mundo afora e, agora, pude estrear na categoria Sub-20. Me senti muito bem, à vontade e confiante, também porque já havia jogado com alguns dos convocados. De quebra, ainda tive aqui comigo o Pascini, do Galo, que é um irmão que a bola me deu. Então, é especial estar vivendo esse momento com ele. Toda experiência é uma chance de aprendizado e evolução, e aqui não foi diferente — iniciou o zagueiro.

— Estou muito feliz com a minha estreia, claro, mas principalmente com o desempenho da equipe nesses três compromissos. É uma preparação para o Sul-Americano do ano que vem e tivemos 100% de aproveitamento, com boas atuações e mostrando repertório no jeito de jogar, de acordo com o adversário e com o que a partida pedia. A sensação é de dever cumprido! — disse o jovem.

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Vitão também aproveitou a oportunidade para projetar o futuro pelo Galo e as decisões importantes que o Atlético terá pela frente nesta temporada:

— Agora, é voltar ao Brasil, ao Galo, e novamente virar a chavinha para as decisões que teremos nessa reta final de temporada. Temos muito a fazer e muita ambição, por isso, precisamos estar bem em todos os sentidos para buscar os nossos objetivos — afirmou o jovem.

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