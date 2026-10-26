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Domínguez avalia partida com dois tempos distintos e atuação irregular do Atlético

Galo foi derrotado por 3 a 2 para o Flamengo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
26/10/2026 22:56
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Eduardo Domínguez, treinador do Atlético Mineiro, em campo no jogo Atlético Mineiro x Flamengo.
Eduardo Domínguez em Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 2, no Maracanã, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o técnico Eduardo Domínguez analisou os dois tempos distintos da equipe alvinegra e lamentou o gol sofrido no último lance, que definiu a derrota atleticana.
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O Atlético foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 2, no Maracanã, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o técnico Eduardo Domínguez analisou os dois tempos distintos da equipe alvinegra e lamentou o gol sofrido no último lance, que definiu a derrota atleticana.

O treinador destacou que o Atlético conseguiu abrir o placar rapidamente, conforme o planejamento inicial, mas reconheceu que a equipe não soube lidar com o crescimento do adversário. Na avaliação de Domínguez, o Flamengo ganhou espaço para jogar e aproveitou as dificuldades do Galo na primeira etapa. O técnico também ressaltou as correções feitas no intervalo para melhorar o posicionamento e a pressão sobre o rival.

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— Sobre a partida, acho que conseguimos o gol muito rápido, como queríamos. Mas, dentro de campo, havia sensações diferentes daquelas que se têm de fora, na arquibancada ou pela televisão. Às vezes, a inconsciência te leva a lugares em que tentar cuidar de um resultado momentâneo não vai funcionar. Acho que o rival cresceu e, se tiver tempo e espaço para jogar, vai jogar. Na segunda parte, tentamos corrigir as situações que entendíamos que precisavam ser ajustadas, como melhorar a pressão. Não importava se o jogador adversário ficava livre, mas acho que conseguimos fazer isso. Tivemos um Atlético melhor posicionado e, sobretudo, com melhores leituras de jogo. Não estávamos atrás no fim, e foi uma lástima o que aconteceu na última jogada — disse Domínguez

O treinador também avaliou os momentos positivos da equipe durante a partida. Apesar da derrota, Domínguez destacou a evolução do Atlético no segundo tempo, especialmente na circulação da bola e na construção das jogadas ofensivas. Para o comandante alvinegro, a capacidade de reagir durante o confronto oferece pontos positivos para trabalhar na sequência da temporada.

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— Sim, o resultado importa, mas sabemos que temos tempo para reagir dentro da partida. Tivemos momentos em que movimentamos bem a posse de bola no campo deles e melhoramos os ataques. Para mim, é melhor corrigir sabendo que, na mesma partida, reagimos de uma forma positiva — afirmou.

Eduardo Domínguez no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
Eduardo Domínguez no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
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