Análise: Como o Atlético evoluiu no Brasileirão e se equiparou ao Flamengo no returno?

O Atlético de Eduardo Domínguez passou por uma transformação desde o primeiro confronto contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Hoje, o Galo é uma equipe mais forte, competitiva e difícil de ser batida. A evolução alvinegra se reflete nos números do segundo turno, quando o time mineiro passou a apresentar um desempenho próximo ao do Rubro-Negro, um dos candidatos ao título. Essa mudança é resultado de fatores que vão além dos resultados: a equipe ganhou organização, consolidou um padrão de jogo e passou a demonstrar maior consistência dentro de campo.

No primeiro turno, o Atlético sofreu uma dura derrota por 4 a 0 para o Flamengo, na Arena MRV. O resultado expôs as dificuldades enfrentadas pelo time em um dos momentos mais delicados da temporada. Naquela altura, Domínguez vivia um período de instabilidade, e sua permanência no comando alvinegro chegou a ser questionada. O cenário era de incerteza, com a equipe ainda em busca de regularidade e de uma identidade sob o comando do treinador argentino.

continua após a publicidade

No segundo turno, porém, o panorama é diferente. Em 12 partidas, o Galo conquistou 25 pontos e alcançou 69% de aproveitamento, números que o colocam entre as equipes de melhor desempenho no período. O Flamengo, que disputa a liderança do campeonato, soma 27 pontos em 12 jogos, com 75% de aproveitamento.

A diferença é de apenas dois pontos, um retrato da evolução atleticana e da capacidade de reação da equipe ao longo da competição. Mais do que uma sequência positiva, os números indicam que o Atlético conseguiu elevar seu nível de competitividade e se aproximar do desempenho de um dos principais times do Brasileirão.

continua após a publicidade

O que explica a evolução do Atlético?

Organização e padrão tático bem definidos

Eduardo Domínguez conseguiu estabelecer uma identidade de jogo para o Atlético. A equipe passou a atuar de maneira mais organizada e sincronizada, com movimentações coordenadas e melhor entendimento das diferentes situações das partidas. Os jogadores assimilaram as ideias do treinador argentino e hoje demonstram maior capacidade de executar o planejamento elaborado para cada confronto. Essa evolução trouxe mais consistência ao time e reduziu as oscilações que marcaram momentos anteriores da temporada.

A base dessa transformação está no sistema defensivo. O Atlético se tornou uma equipe sólida, com linhas compactas e boa integração entre defesa e meio-campo, formando um bloco que dificulta a criação de espaços pelos adversários. A organização coletiva permite ao Galo proteger melhor a própria área, reduzir as oportunidades dos rivais e competir com maior segurança. O reflexo desse trabalho aparece também nos números: a equipe tem a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro, evidenciando a importância do equilíbrio defensivo para a evolução alvinegra.

continua após a publicidade

No setor ofensivo, Domínguez também encontrou alternativas e definiu uma estrutura mais funcional. O meio-campo ganhou participação na construção das jogadas, com jogadores envolvidos tanto na saída de bola quanto na criação das oportunidades. Pelas pontas, o Atlético conta com atletas capazes de explorar o drible, vencer duelos individuais e criar situações de perigo. A presença de um centroavante para ocupar a área e aproveitar as chances completa essa dinâmica ofensiva.

Dessa forma, o Atlético passou a apresentar maior equilíbrio entre os setores. A equipe consegue construir jogadas com mais participação coletiva sem abrir mão da consistência defensiva, característica fundamental para sustentar bons resultados ao longo do campeonato.

continua após a publicidade

Barba Domínguez em Remo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

A força da Arena MRV: uma fortaleza alvinegra

Outro fator determinante para a evolução do Atlético no Campeonato Brasileiro é a força da equipe na Arena MRV. O desempenho como mandante se tornou um dos principais trunfos do Galo no returno e ajuda a explicar a posição da equipe entre os melhores times do período. Mais do que o apoio da torcida, o estádio tem representado um ambiente no qual o time consegue impor seu ritmo e transformar a superioridade em resultados.

A derrota por 4 a 0 para o Flamengo, no primeiro turno, foi a última e única do Atlético como mandante no Brasileirão até aqui. Desde então, a equipe construiu uma campanha consistente diante da Massa. Em 16 partidas disputadas em casa, o Galo conquistou dez vitórias e cinco empates, alcançando 72,9% de aproveitamento. Os números evidenciam a regularidade alvinegra na Arena MRV e a capacidade de somar pontos importantes ao longo da competição.

continua após a publicidade

Empurrado pela torcida, o Atlético consegue atuar com mais intensidade, pressionar os adversários e assumir o protagonismo das partidas. Essa postura se conecta diretamente à organização tática implementada por Eduardo Domínguez: com uma equipe mais compacta e consciente de seus movimentos, o Galo encontra condições para controlar melhor os jogos e aproveitar o ambiente favorável para buscar as vitórias.

Arena MRV em Atlético x Cruzeiro (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

O individual que fortalece o coletivo

O bom funcionamento coletivo do Atlético também passa pelo crescimento individual de peças importantes do elenco. Ao longo da temporada, alguns jogadores se destacaram pelas atuações e assumiram papéis fundamentais no modelo de jogo de Eduardo Domínguez. Com características distintas, esses nomes contribuíram para dar mais consistência à equipe e potencializar o desempenho do conjunto.

continua após a publicidade

Cuello talvez seja o principal exemplo dessa importância individual em 2026. O atacante reúne características que o tornam uma peça decisiva para o funcionamento do Galo. No setor ofensivo, é um jogador agudo, incisivo e capaz de levar perigo com frequência, seja nas jogadas individuais ou na criação de oportunidades para os companheiros. Artilheiro da equipe e um dos principais responsáveis pela produção ofensiva, o argentino também se destaca pelo comprometimento sem a bola. Sua participação na recomposição defensiva e a disposição para auxiliar na marcação fazem dele um jogador importante nas duas fases do jogo.

Outro nome que ganhou protagonismo foi Fred. Contratado na janela do meio do ano, o meia rapidamente se adaptou à dinâmica da equipe e acrescentou mais mobilidade, ritmo e qualidade à construção das jogadas. Sua presença ajudou a dar novas alternativas ao setor criativo. Ao lado dele, Bernard também apresentou uma evolução significativa sob o comando de Domínguez. Com mais participação e confiança, o meia cresceu de produção, passou a contribuir de maneira mais efetiva no ataque e divide com Reinier a artilharia do Atlético na temporada.

continua após a publicidade

Reinier, por sua vez, representa uma das surpresas positivas do ano. Utilizado como centroavante, o jogador encontrou espaço no time e passou a desempenhar um papel importante na dinâmica ofensiva. Além da capacidade de finalizar e balançar as redes, o atacante participa da construção das jogadas, ajuda a conectar os setores e contribui para a movimentação do ataque. Sua evolução ampliou as alternativas ofensivas do Galo e mostrou a capacidade de Domínguez de encontrar novas funções para as peças do elenco.

No sistema defensivo, Vitão desponta como um dos principais destaques. O zagueiro, que chegou ao clube cercado de expectativa, vem transformando o potencial em boas atuações e se consolidando como uma realidade na defesa atleticana. Lyanco também voltou a apresentar desempenhos consistentes, enquanto Ruan busca firmar seu espaço e ganhar protagonismo no setor. A combinação entre juventude, recuperação de rendimento e evolução individual fortalece a defesa e contribui para o equilíbrio coletivo da equipe.

continua após a publicidade

Dessa forma, o Atlético encontra em suas individualidades recursos para sustentar o funcionamento coletivo. Mais do que depender de atuações isoladas, o time de Domínguez ganha força quando consegue integrar a capacidade ofensiva de seus principais jogadores, a intensidade na recomposição e a consistência defensiva. É justamente essa conexão entre talento individual e organização coletiva que ajuda a explicar a evolução alvinegra na temporada.