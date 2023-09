Além do desempenho dentro de campo, Vargas vive polêmica com a torcida. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o diretor de futebol do clube mineiro, Rodrigo Caetano, defendeu o jogador e ressaltou a boa postura do chileno. Na temporada, o atacante marcou três vezes em 31 partidas. Já Alan Kardec sofreu com lesões e só esteve em campo em nove oportunidades. O camisa 14 só balançou as redes uma vez em 2023.