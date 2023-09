Para justificar o não aproveitamento de Vargas durante a maior parte da temporada, Caetano citou o grande desempenho e entrosamento de Hulk e Paulinho, os dois atacantes titulares do Atlético. O dirigente ainda citou a renovação de contrato do chileno. Em 2022, ele renovou seu vínculo com o Galo até o final de 2024, mas com redução salarial.