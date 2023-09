Ranking Biz: Os clubes com as maiores dívidas do futebol brasileiro

Dívida do meu clube é preocupante?



Embora assustadoras, as cifras de endividamento dos clubes não devem ser avaliadas sozinhas. Para entender a realidade financeira de cada equipe, é preciso analisar a proporção de dívida e geração de caixa/receitas.



Clubes que faturam mais têm uma maior facilidade em equilibrar as contas, enquanto times com faturamento menor podem ter dificuldades em honrar com seus débitos no futuro.



+ Palmeiras na ponta, Botafogo e São Paulo em alta: veja ranking de sócios por clube



O caso do Athletico-PR



Dono de umas melhores administrações financeiras do futebol brasileiro, o Athletico-PR tem um caso especial quando se trata de dívidas. A maior parte do endividamento do clube ao fim de 2022 era com o banco de fomento do Paraná e estava associada à construção da Arena da Baixada.



Há uma série de discussões na Justiça sobre a dívida e um acordo chegou a ser assinado no início de julho. A Justiça, no entanto, rejeitou o acordo entre Athletico, prefeitura de Curitiba e o governo do Paraná, e a situação segue indefinida.