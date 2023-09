A venda dos ingressos para a partida começa nesta quarta-feira (13), no site ingressos.galonaveia.com.br, a partir das 11h. A prioridade de compra varia de acordo com a modalidade do plano de sócio. A abertura para os torcedores do Botafogo acontece às 16h, enquanto público geral pode adquirir seu ingresso às 23h.