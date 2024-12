Sede do Atlético-MG é pichada em protesto contra investidores

A perda do título da Copa Libertadores para o Botafogo, no sábado (30), em Buenos Aires, continua dando dor de cabeça para os investidores da SAF do Atlético-MG. A sede do clube, no bairro Lourdes, em Belo Horizonte, amanheceu, nesta segunda-feira (2), pichada em protesto contra quatro desses investidores, conhecidos como os 4R’s.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Deyverson após derrota na final da Libertadores viraliza: ‘Deu aula’

Na parede em frente à sede, foi pichada, de forma anônima, a mensagem “4 rato$”, numa referência aos investidores Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. O grupo já era conhecido dessa forma antes mesmo da criação da SAF do Atlético-MG, quando ajudavam financeiramente o clube. Após a aprovação da SAF, outro empresário, Daniel Vorcaro, também se uniu aos investidores.

Ainda no sábado (30), após a partida contra o Botafogo, o empresário Rubens Menin se manifestou em sua conta no X (antigo Twitter), lamentando a perda do título da Libertadores:

continua após a publicidade

- Um dia amargo para todos nós que acreditamos no Atlético. A tristeza que a torcida sente é a que eu sinto agora. Chegar tão longe e não conquistar dói, mas também ensina – escreveu o empresário atleticano, que esteve em Buenos Aires para acompanhar a final.

Prejuízo motiva pichação em sede do Atlético-MG

Rubens Menin é um dos alvos de protesto após perda da Libertadores (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Com a perda do título para o Botafogo, o Atlético-MG deixou de ganhar, somente em premiação da Conmebol, quase R$ 100 milhões. O vice rendeu ao clube 16,9 milhões de dólares (R$ 101 milhões). Esse valor, em caso de título, poderia ter chegado a 32,9 milhões de dólares (R$ 197,4 milhões).

continua após a publicidade

Além do aspecto esportivo, o Galo também deixa de arrecadar cotas pelas participações na Copa Intercontinental, neste fim de ano, e no novo Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano que vem. O clube também está fora da Copa Libertadores de 2025, já que não vai conseguir ficar no G8 do Brasileiro.