Quanto o Atlético-MG deixou de ganhar por perder a final da Libertadores?

O Atlético-MG perdeu para o Botafogo, neste sábado (30), pela final da Copa Libertadores, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Por isso, o Galo deixou de receber a premiação extra para o campeão, mas, pela trajetória no torneio e pelo vice-campeonato, o time vai garantir uma quantia milionária. O Lance! mostra para você quanto é esse valor abaixo.

Além do valor acumulado pelo Atlético-MG durante a trajetória na Libertadores, a final ainda teve uma premiação especial vice-campeão. O valor dado para o vice-campeão é de 7 milhões de dólares (R$ 40 milhões). O valor concedido como bônus pela título pela Conmebol é de 23 milhões de dólares (R$ 133 milhões na cotação atual).

Quanto o Atlético-MG já ganhou?

Somando todas as fases, por chegar a final, o Galo já chegou no Monumental de Núnez com o bolso cheio. A fase de grupos garantiu o valor de 3 milhões de dólares (R$ 15,5 milhões). Além disso, para cada vitória nessa fase, a Conmebol deu 330 mil de dólares (R$ 1,7 milhão). Com isso, o Atlético foi para a fase de mata-mata com mais de 4,5 milhões de dólares (R$ 27 milhões) na conta. Depois disso, o Galo recebeu os valores pelas classificações em cada fase. 1,25 milhão de dólares (R$ 6,5 milhões) nas oitavas de final, 1,7 milhão de dólares (R$ 8,8 milhões) nas quartas de final e 2,3 milhões de dólares (R$ 11,9 milhões) na semifinal.

Com isso, o time de Hulk, Paulinho e companhia deixa a Argentina com 16,9 milhões de dólares (R$ 101 milhões). Esse valor, caso o time tivesse sido campeão, poderia ter chegado a 32,9 milhões de dólares (R$ 197,4 milhões).