Rubens Menin se manifesta após perda do título pelo Atlético-MG

Um dos investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Atlético-MG, o empresário Rubens Menin acompanhou a decisão da Copa Libertadores, neste sábado (30), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e se manifestou em sua conta no X (antigo Twitter), após a derrota por 3 a 1 para o Botafogo.

– Um dia amargo para todos nós que acreditamos no Atlético. A tristeza que a torcida sente é a que eu sinto agora. Chegar tão longe e não conquistar dói, mas também ensina – escreveu o empresário atleticano.

Rubens Menin também reconheceu que houve erros nessa temporada atleticana.

– É hora de termos humildade para aprender com os erros, frieza para reconhecer os acertos que nos trouxeram até uma final de Libertados – algo que não aconteceu por acaso.

O empresário também falou sobre o futuro do Atlético-MG:

– Acima de tudo, mantermos a cabeça no lugar para planejar o próximo ano com ainda mais força e determinação. Seguiremos juntos. A nossa história é feita de desafios superados e dessa paixão que nunca morre.