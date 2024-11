A conquista do bicampeonato da Copa Libertadores neste sábado (30), diante do Botafogo, em Buenos Aires, será o coroamento do primeiro ano da SAF do Atlético-MG. A Sociedade Anônima de Futebol do Galo foi criada oficialmente em novembro do ano passado, com o aporte inicial de R$ 913 milhões. A Galo Holding ficou com 75% das ações, enquanto a associação, com o restante.

continua após a publicidade

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma! Quero saber mais!

➡️ Gabriel Milito pede ‘inteligência e controle emocional’ ao Atlético-MG

Um dos motivos de orgulho para o atleticano, em relação à SAF, é que ela, diferentemente de grande parte das outras criadas no futebol brasileiro, é composta por verdadeiros torcedores, que já tinham ligação com o clube e até ajudavam financeiramente.

Conhecidos como os 4R’s, os principais investidores do clube são Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. Outro nome ganhou força durante o processo: Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master. Com o investimento de R$ 200 milhões, o empresário passou a ter a segunda maior parte dentro das ações da SAF (mais de 20%).

continua após a publicidade

Ricardo Guimarães detém quase 9% das ações e é um dos donos do Banco BMG, foi presidente do Galo e hoje é presidente do Conselho Deliberativo. Renato Salvador (quase 9%) é engenheiro, empresário e investidor no mercado financeiro. Sua família controla uma das maiores redes hospitalares do país: o hospital Mater Dei. Rubens Menin é fundador do Banco Inter, um dos donos da MRV, e possui um conglomerado de empresas. Rafael Menin é seu filho. Os dois possuem mais de 55% de participação na SAF.

Rubens Menin, um dos quatro Rs (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Na época da criação da SAF, a dívida do clube ultrapassava R$ 2 bilhões, incluindo a Arena MRV. Do aporte inicial, cerca de R$ 313 milhões foram conversão da dívida com os próprios acionistas. O balanço deste ano registra redução dos débitos para R$ 1,4 bilhão.

continua após a publicidade

Em setembro passado, o Atlético-MG inovou mais uma vez, ao lançar a primeira emissão de debêntures por um clube-empresa no país e captou R$ 105 milhões. O dinheiro foi usado para alongar o perfil da dívida, evitando grandes pagamentos no curto prazo. Os títulos, que vencem em 2027, pagarão CDI mais 3,5% ao ano.

Os primeiros reforços da SAF foram modestos

Se, nesse primeiro ano, a SAF conseguiu reduzir consideravelmente a dívida do clube, a aquisição de reforços, sempre um sonho do torcedor, ficou aquém das expectativas. Ainda em novembro do ano passado, o Atlético-MG contratou o volante Paulo Vítor, de 19 anos, junto ao Boston City.

O grande reforço foi o meia Gustavo Scarpa, eleito o melhor jogador do Brasileiro de 2002 e campeão pelo Palmeiras. Aos 30 anos, ele veio do Nottingham Forest, da Inglaterra. No início deste ano, o Atlético-MG anunciou o retorno do atacante Bernard, de 31 anos, campeão da Libertadores em 2013. Ele estava no Panathinaikos, da Grécia.

Em março, foram anunciadas mais duas chegadas: o atacante colombiano Brahian Palacios, de 21 anos, ex-Atlético Nacional da Colômbia, e o meia Robert Santos, de 20 anos, revelado pelo Athletic de São João del Rey (MG).