Atitude de Deyverson após derrota na final da Libertadores viraliza: ‘Deu aula’

Uma cena do atacante Deyverson após a derrota na final da Libertadores para o Botafogo, no último sábado (30), viralizou no Monumental de Nuñez. Ao receber a medalha de prata na cerimônia de premiação, o jogador beijou o objeto, o que rendeu elogios ao centroavante do Atlético-MG nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A atitude de Deyverson foi na contramão da postura de outros jogadores, como Hulk, que tirou a medalha de prata do pescoço assim que recebeu. O Atlético-MG foi derrotado pelo Botafogo por 3 a 1. Luiz Henrique, Alex Telles e Junior Santos marcaram para o clube carioca, e Vargas diminuiu para o time mineiro.

Veja as reações nas redes sociais: