Derrota para o Cruzeiro faz chances de Libertadores do Atlético despencarem

O Atlético sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, a segunda consecutiva. Na noite desta quinta-feira (29), o Galo perdeu por 1 a 0 para o Cruzeiro, na Arena MRV, e viu suas chances de classificação à Libertadores despencarem. A probabilidade de garantir uma vaga na competição continental caiu para menos da metade.

No início da semana, o Alvinegro havia sido derrotado pelo Flamengo por 3 a 2, no Maracanã. Após o resultado, o Atlético ainda aparecia com aproximadamente 40% de chances de classificação à Libertadores.

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No entanto, o novo revés fez os números despencarem. De acordo com o Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de o Galo disputar a competição em 2027 caiu para 18,5%.

Atualmente, o Atlético soma 50 pontos e ocupa a sétima colocação do Brasileirão. A equipe está a quatro pontos do Athletico-PR, primeiro clube dentro do G-5, grupo que garante vaga na próxima edição da Libertadores.

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Com cinco partidas restantes na competição, o Galo terá três compromissos fora de casa e dois na Arena MRV. A equipe ainda busca recuperar terreno na tabela para alcançar a zona de classificação ao torneio continental.

Jogos restantes do Atlético no Brasileirão

34ª rodada: Botafogo x Atlético — 4 de novembro (fora de casa) 35ª rodada: Mirassol x Atlético — 18 de novembro (fora de casa) 36ª rodada: Atlético x Corinthians — 21 de novembro (Arena MRV) 37ª rodada: Atlético x Vasco — 28 de novembro (Arena MRV) 38ª rodada: Bahia x Atlético — 2 de dezembro (fora de casa)

Arroyo dá carrinho em Renan Lodi durante Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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