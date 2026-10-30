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Em momento decisivo, Atlético atinge marca negativa inédita na temporada 2026

Galo foi derrotado nessa quinta-feira para o Cruzeiro

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
30/10/2026 13:49
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Jogadores na arena (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores na arena (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético vive uma fase de oscilação na temporada e sofreu mais uma derrota. Na noite desta quinta-feira (29), o Galo perdeu por 1 a 0 para o Cruzeiro, na Arena MRV, e atingiu uma marca negativa inédita em 2026: a primeira sequência de três derrotas consecutivas no ano.
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O Atlético vive uma fase de oscilação na temporada e sofreu mais uma derrota. Na noite desta quinta-feira (29), o Galo perdeu por 1 a 0 para o Cruzeiro, na Arena MRV, e atingiu uma marca negativa inédita em 2026: a primeira sequência de três derrotas consecutivas no ano.

Até então, o Atlético não havia perdido três partidas seguidas na temporada. A última vez que o Alvinegro havia acumulado três derrotas consecutivas foi em setembro de 2025.

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A sequência negativa atual começou no dia 21 de outubro, quando o Atlético foi derrotado por 2 a 0 pelo Montevideo City Torque, no Uruguai, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Apesar do resultado, o Galo garantiu a classificação para a decisão graças à vitória por 3 a 0 na Arena MRV, no confronto de ida.

Na sequência, a equipe comandada por Eduardo Domínguez perdeu por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, na última segunda-feira (26), pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, voltou a ser superada, desta vez pelo Cruzeiro, diante de sua torcida, na Arena MRV.

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Marca negativa acontece em momento decisivo da temporada

O Galo chega à sua pior sequência de resultados em 2026 justamente em um momento importante da temporada. As três derrotas consecutivas acontecem às vésperas do início da disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil.

O Galo inicia a semifinal contra o Grêmio no próximo domingo (1º), às 18h30, em Porto Alegre. O confronto de volta será disputado no dia 7 de novembro, na Arena MRV.

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Além disso, o Alvinegro tem outro compromisso decisivo no dia 21 de novembro. A equipe enfrenta o Boca Juniors, em Barranquilla, na Colômbia, pela final da Copa Sul-Americana, em busca do título continental.

Jogos restantes do Galo em 2026

  1. 1º/11: Grêmio x Atlético — 18h30 (Copa do Brasil)
  2. 4/11: Botafogo x Atlético — 21h30 (Brasileirão)
  3. 7/11: Atlético x Grêmio — 18h (Copa do Brasil)
  4. 18/11: Mirassol x Atlético — 18h30 (Brasileirão)
  5. 21/11: Atlético x Boca Juniors — Final da Sul-Americana (Barranquilla)
  6. 21/11: Atlético x Corinthians — Brasileirão
  7. 28/11: Atlético x Vasco — Brasileirão
  8. 2/12: Bahia x Atlético — Brasileirão
Igor Gomes (Atlético) disputando a bola contra Cruzeiro em Atlético x Cruzeiro, diante de torcedores.
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