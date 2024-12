Olheiro Lance!: cinco nomes para substituir Gabriel Milito no Atlético-MG

O Atlético-MG demitiu o técnico Gabriel Milito após a derrota para o Vasco por 2 a 0, em São Januário. As derrotas nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, além dos 12 jogos sem vencer no final da temporada fizeram com que o argentino não resistisse no cargo. O Lance! separou cinco possíveis técnicos para assumir o Galo.

Com a saída de Milito, o Atlético-MG será dirigido pelo auxiliar Lucas Gonçalves na última rodada do Brasileirão, no domingo (8), contra o Athletico-PR, na Arena MRV. O diretor de futebol e ex-goleiro Victor ainda não antecipaou nomes para substituir o argentino no cargo de treinador. Enquanto não há confirmação, veja cinco possíveis nomes para assumir o Galo.

Tite

Com passagens de destaque por Corinthians e Seleção Brasileira, o último trabalho de Tite como treinador de futebol foi no Flamengo. Ao todo, o treinador comandou o Rubro-Negro em 68 partidas, com 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, tendo chegado ao cargo em outubro de 2023. À frente do Rubro-Negro, o gaúcho conquistou apenas o Campeonato Carioca de 2024.

Felipão

Livre no mercado desde sua saída do Atlético-MG, Felipão pode retornar ao clube para 2025. O gaúcho deixou o Atlético-MG após 41 partidas, com 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Neste ano, ele comandou o Galo em 10 jogos, vencendo cinco, empatando três e sendo derrotado em duas (contra Cruzeiro e América).

Em 2022, ele anunciou o fim da carreira como treinador, no Athletico-PR, ao assumir um cargo no departamento de futebol. Porém, tudo mudou após um ano e com a proposta do Galo.

Gabriel Heinze

Gabriel Heinze é ex-jogador de futebol e atual treinador de futebol. Contudo, ele está sem clube desde sua saída do Newell's Old Boys, da Argentina. O técnico é conhecido pelo seu estilo ofensivo de jogo, além do seu comportamento enérgico na beira de campo. Internamente, o argentino já teve problemas de relacionamento com jogadores, durante seu período no comando do Atlanta United.

Paulo Pezzolano

Paulo Pezzolano se despediu do Real Valladolid, na segunda-feira (2), após ser demitido do clube no último domingo (1). No Cruzeiro, o técnico dirigiu o time celeste em 68 jogos, com 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas, um aproveitamento de 62,2%. Pela Raposa, o uruguaio conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Apesar do clube ter feito uma reformulação para o ano seguinte, ele não conseguiu dar um padrão ao time no Campeonato Mineiro de 2023.

Luís Castro

No Brasil, Luís Castro ganhou destaque após trabalho no Botafogo. O treinador deixou o Glorioso com 81 partidas disputadas, sendo 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Nos jogos sob o comando do treinador, foram 116 gols marcados e 71 sofridos em pouco mais de um ano e três meses de trabalho. O português chegou ao Al-Nassr em julho de 2023, e perdeu três títulos perdidos de forma frustrante, após um ano no comando da equipe. No dia 17 de setembro deste ano, ele foi demitido depois de 14 meses.

