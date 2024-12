Atlético-MG chega à última rodada com risco de rebaixamento; veja o cenário

O Atlético-MG chega a última rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (8), com risco de queda para a Série B. Com os resultados desta quinta-feira (5) de Athletico Paranaense x Red Bull Bragantino e Fluminense x Cuiabá, o Galo ainda tem chances matemáticas de cair.

continua após a publicidade

➡️ Quem será campeão? Quem vai cair? Simule a última rodada do Brasileirão

Nesta quinta-feira (5), o Fluminense venceu o Cuiabá por 1 a 0, e o Red Bull Bragantino bateu o Athletico Paranaense por 2 a 1. Com os resultados, o Tricolor chegou aos 43 pontos, na 15ª posição, o Furacão tem 42, na 16ª, e o Massa Bruta abre a zona de rebaixamento, com 41.

O Atlético-MG tem 44 pontos e pode ser alcançado pelo Red Bull Bragantino em número de pontos. Se bater o Criciúma na última rodada, o Massa Bruta empata em número de vitórias com o Galo, caso o time mineiro perca para o Athletico Paranaense na última rodada. Com essa combinação, somada a um empate ou vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, o Atlético-MG será rebaixado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo critério de desempate após número de vitórias, o saldo de gols de Red Bull Bragantino e Atlético-MG é o mesmo neste momento: -8. Com os resultados desta quinta (5), o Criciúma não tem mais chances de escapar do rebaixamento. O Tigre tem 38 pontos, na 18ª posição. Atlético-GO e Cuiabá, ambos com 30 pontos, já estão na Série B de 2025.

Jogos da última rodada do Brasileirão:

Red Bull Bragantino x Criciúma - 16h

Atlético-MG x Athletico Paranaense - 16h

Palmeiras x Fluminense - 16h