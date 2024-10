Festa no Monumental em River Plate x Atlético-MG pela Libertadores quebra web

Festa no Monumental de Nunez em River Plate x Atlético-MG pela Libertadores (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 22:59 • Buenos Aires (ARG)

A recepção da torcida do River Plate para a partida contra o Atlético-MG, pela semifinal da Libertadores, no Estádio Monumental de Núñez, impressionou nos internautas nas redes sociais. O jogo desta terça-feira (29) vale vaga na decisão da competição mais importante do continente.

▶️River x Atlético-MG: ônibus do Galo atrasa trajeto ao Monumental por falta de segurança

Com a desvantagem de 3 a 0 do primeiro jogo, o apoio dos argentinos veio em peso para o River Plate entrar em campo ainda sonhando com uma vaga na grande final. A grande curiosidade é que, se os argentinos se classificarem, eles decidem o título desta Libertadores em casa, no Monumental.