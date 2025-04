Ídolo, artilheiro e herói do Atlético-MG. Hulk é um dos jogadores com maior história no clube. O jogador conta com a idolatria de milhões de atleticanos apaixonados. Apesar de ser o jogador com mais gols marcados pelo clube na temporada, Hulk não vem em grande momento, o atacante não marca com bola rolando há mais de dois meses.

Neste período, o atacante atuou em 11 partidas, porém vale ressaltar que uma delas foi a final do Mineiro, em que entrou no último minuto para levantar a taça. Logo, passam a ser 10 partidas sem marcar gols com bola rolando.

Ao longo dessas partidas, foram cinco tentos marcados, sendo quatro em cobranças de pênalti e um oriundo de uma bela batida de falta.

A última vez que Hulk marcou com bola rolando foi no dia 09/02, contra o Cruzeiro, onde o camisa sete do Galo decidiu a partida e fez dois gols.

Do clássico para cá, Hulk sofreu com uma lesão muscular na coxa direita, que deixou o atacante fora dos gramados por quase um mês. O camisa sete do Atlético não atuou em duas partidas, o jogo contra o Manaus pela segunda fase da Copa do Brasil e o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro.

Gols de Hulk nos últimos 11 jogos pelo Atlético

Atlético 3 x 0 Itabirito - marcou de pênalti; Atlético 2 x 0 Tombense - marcou de pênalti e de falta; Atlético 2 x 0 Tocantinópolis - marcou de pênalti; Atlético 4 x 0 Deportes Iquique - marcou de pênalti

Artilheiro do Atlético na temporada

Com nove gols marcados em 15 partidas disputadas, Hulk é o artilheiro do Atlético na temporada. O último tento foi contra o Deportes Iquique, de pênalti, pela segunda rodada da Sul-Americana. A média do atacante é de 0,6 gols por partida.

No Atlético, Hulk segue com bons números chegando perto dos 39 anos. Apesar disso, o atacante vem sofrendo críticas de parte da torcida do Galo. O jogador chegou a fazer uma postagem em uma rede social sobre o assunto.

- Eu amo e respeito o futebol, embora seja um esporte em que, todos os dias, você precisa provar quem você é - escreveu o atacante.

Acostumado com bom desempenho de Hulk na maioria dos jogos, parte dos torcedores "pegou no pé" do atacante por conta da atuações abaixo do esperado.

