Artilheiro do Atlético-MG, Hulk faz desabafo em rede social

O Atlético-MG empatou com o Vitória por 2 a 2 no domingo (13). Hulk não fez uma boa partida e foi criticado por parte da torcida. Nesta segunda-feira (14), o atacante fez um desabafo em uma rede social.

- Eu amo e respeito o futebol, embora seja um esporte em que, todos os dias, você precisa provar quem você é - escreveu o atacante.

Postagem de Hulk do Atlético-MG no Instagram (Reprodução / Hulk)

Acostumado com bom desempenho de Hulk na maioria dos jogos, parte dos torcedores "pegou no pé" do atacante por conta da atuação abaixo do esperado.

Apesar das críticas, Hulk teve uma boa chance ainda na primeira etapa, onde finalizou rasteiro, mas o goleiro fez a defesa.

Hulk é o artilheiro do Atlético na temporada

Com nove gols marcados em 14 partidas disputadas, Hulk é o artilheiro do Atlético na temporada. O último tento foi contra o Deportes Iquique, de pênalti, pela segunda rodada da Sul-Americana, na semana passada.

O último gol feito com bola rolando por Hulk no Atlético faz mais de dois meses. No clássico contra o Cruzeiro, o camisa sete marcou duas vezes.

Desde então são cinco gols marcados, sendo quatro oriundos de cobranças de pênaltis e um de falta. Vale ressaltar que o atacante ficou fora dos gramados por quase um mês, por conta de uma lesão.

Peças abaixo

Cuca se mostrou insatisfeito com algumas peças do time do Atlético após o empate contra o Vitória. O treinador citou que existem jogadores rendendo menos do que podem. Cuca não revelou nomes, mas disse que tentará ao máximo potencializar esses atletas.

- A gente tem peças que estão abaixo, e não cabe aqui citar nomes, mas nós temos peças que elas são muito importantes para nós e estão abaixo do que elas podem render. E a gente está jogando bem mesmo com essas peças abaixo. A gente tem que potencializar, fazer que essas peças renderem mais com conversas, com estímulos e com prática também nos treinamentos, para que a gente venha vencer.