Cuca avalia derrota do Atlético-MG como justa: ‘ Partida muito ruim’

O Atlético-MG enfrentou o Santos nessa quarta-feira e segue sem vencer no Brasileirão. O Galo foi derrotado pelo Peixe por 2 a 0, em atuação ruim da equipe. Após a partida, Cuca analisou o resultado e disse ter sido justa a derrota atleticana.

- O começo do jogo foi muito parelho. O jogo não era um jogo de muitas chances, era um jogo mais disputado do que jogado. O Santos competiu mais do que nós, marcou melhor. O jogo, no aspecto geral, apesar de ter tido um segundo tempo melhor, na minha opinião, foi um jogo ruim, um jogo em que não encaixou o estilo de jogo nosso, em cima do que nós planejamos com a partida. Uma partida muito ruim e a derrota acaba sendo justa, né?

Cuca em Atlético e Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Evitar crise

Cuca ainda falou que o Atlético precisa vencer para evitar uma possível crise. A situação no Campeonato Brasileiro não é boa, o clube tem dois pontos em quatro partidas.

- Nós temos aí que avaliar bem as coisas, nos concentrar melhor, não podemos mais tomar gol de bola parada, treinar é o único remédio que tem e ganhar o jogo. Temos que nos mobilizar mais para a gente ganhar e não entrar em crise, porque se você não ganhar logo você entra em crise e isso a gente não quer.

A próxima partida do Atlético não é nada fácil. O alvinegro recebe o Botafogo no Mineirão. A partida será no domingo (20), às 16h (de Brasília). Cuca projeta como a partida mais importante do ano até aqui.

- O próximo jogo é sempre o mais importante, mesmo o campeonato de pontos corridos de 38 rodadas, o próximo jogo é sempre o mais importante. A maioria ou quase todos os times já aprenderam a disputar o Campeonato Brasileiro. Nós não estamos no começo que a gente imaginava, mas ainda temos tempo para recuperar, quem sabe a partir de domingo.