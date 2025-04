Santos x Atlético-MG: Hulk fica na bronca com Zé Ivaldo após provocação

Santos e Atlético-MG se enfrentaram nessa quarta-feira pela quarta rodada do Brasileirão. O Peixe derrotou o Galo por 2 a 0, gols feitos ainda na primeira etapa. Zé Ivaldo marcou o primeiro tento santista, na comemoração, o ex-zagueiro do Cruzeiro, provocou o rival, imitando uma galinha. Hulk ficou na bronca.

Após a partida, Hulk foi perguntado sobre o zagueiro do Santos e não pestanejou. O atacante do Atlético criticou a atitude e chamou de "pensamento pequeno" a atitude de Zé Ivaldo. Durante a partida, os jogadores tiveram um "encontrão" e um leve desentendimento.

- Só falei, cara, porque eu acho que você tem que fazer média com a torcida, jogando bem, dando a vida pelo teu clube, dando o sangue pelo teu clube. Eu não vi, mas ouvi dizer que ele fez o primeiro gol e imitou uma galinha, eu acho que isso é de jogador pequeno, tipo assim, cara, tu faz gol, valoriza teu trabalho, comemora com a torcida que você fez o gol, porque você faz a alegria deles e não ficar provocando o nosso time porque jogou no nosso rival.

Hulk em Santos x Atlético-MG

- Então isso é pensamento pequeno, pensamento de jogador pequeno, eu acho que é por isso que as vezes os jogadores não crescem tanto, acham que são craques e ficam pelo meio do caminho porque tem a cabeça muito pequena.

Zé Ivaldo também foi perguntado sobre a comemoração no gol do Santos. O zagueiro disse que não queria entrar em polêmicas. O jogador ainda falou que o que houve com Hulk foi situação de campo, que fora dos gramados tem uma boa relação com o rival.

Neymar sentiu

O atacante Neymar foi substituído ainda no primeiro tempo do duelo entre o Santos e o Atlético-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Logo depois do segundo gol do Peixe, o jogador se agachou no gramado comemorando. Mas em seguida, o que parecia euforia pelo gol mostrou-se em lágrimas no rosto do craque santista. Minutos depois, sentou no gramado, retirou chuteiras e caneleiras e mostrou irritação, ao perceber que estava sentindo dores, aparentemente na coxa esquerda.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 0 ATLÉTICO

4ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🥅 Gols: Zé Ivaldo (23'/1ºT) e Barreal (26'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Caio Paulista (CAM), Hulk (CAM) e Cuello (CAM) / Gil (SAN) e Zé Ivaldo (SAN)

🟥 Cartão vermelho: -