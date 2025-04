Atlético-MG tem pior início de Brasileiro no atual formato

O Atlético-MG sofreu mais uma derrota no Brasileirão. Em quatro partidas foram dois resultados negativos e dois empates. O Galo foi superado pelo Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 0, nessa quarta-feira. Com o revés, a atual campanha atleticana se torna a pior do clube desde que o campeonato passou a ser disputado no atual formato, de forma de pontos corridos e com 20 clubes.

O Galo tem cerca de 33% de aproveitamento até aqui. Foram três gols marcados e seis sofridos. Os dois pontos somados estão rendendo a amarga vice-lanterna do campeonato para o Atlético.

Cuca em jogo do Atlético-MG (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Outras campanhas

2007 (primeira edição atual formato que Galo participou): 5 pontos - uma vitória, dois empates e uma derrota

2008: 6 pontos - uma vitória e três empates

2009: 8 pontos - duas vitórias e dois empates

2010: 6 pontos - duas vitórias e duas derrotas

2011: 7 pontos - duas vitórias, um empate e uma derrota

2012: 10 pontos - três vitórias e um empate

2013: 4 pontos - uma vitória, um empate e duas derrotas

2014: 4 pontos - uma vitória, um empate e duas derrotas

2015: 7 pontos - duas vitórias, um empate e uma derrota

2016: 5 pontos - uma vitória, dois empates e uma derrota

2017: 3 pontos - três empates e uma derrota

2018: 7 pontos - duas vitórias, um empate e uma derrota

2019: 9 pontos - três vitórias e uma derrota

2020: 9 pontos - três vitórias e uma derrota

2021: 9 pontos - três vitórias e uma derrota

2022: 8 pontos - duas vitórias e dois empates

2023: 4 pontos - uma vitória, um empate e duas derrotas

2024: 8 pontos - duas vitórias e dois empates

2025: 2 pontos - dois empates e duas derrotas

Próximo jogo

No domingo (20), o Galo vai enfrentar o Botafogo, às 16h (de Brasília), no Mineirão. O Atlético busca uma vitória para evitar uma possível crise, como Cuca disse após a derrota diante do Santos.

- Temos que nos mobilizar mais para a gente ganhar e não entrar em crise, porque se você não ganhar logo você entra em crise e isso a gente não quer.

- O próximo jogo é sempre o mais importante, mesmo o campeonato de pontos corridos de 38 rodadas, o próximo jogo é sempre o mais importante. A maioria ou quase todos os times já aprenderam a disputar o Campeonato Brasileiro. Nós não estamos no começo que a gente imaginava, mas ainda temos tempo para recuperar, quem sabe a partir de domingo.