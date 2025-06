Jogadores do Atlético-MG tem nova data de reapresentação; veja

Os jogadores do Atlético-MG estão de férias, em decorrência do Super Mundial de Clubes. Antes, o grupo iria se reapresentar nesta sexta-feira (27), porém o cube divulgou que a nova data será no dia 30, próxima segunda-feira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

A mudança ocorreu, segundo o clube, em comum acordo com os jogadores. Havia um combinado que caso o Atlético vencesse as duas últimas partidas do Brasileirão antes da parada, os atletas teriam o final de semana de folga. Porém esses dias serão descontados no período de férias do fim do ano.

Nota do Atlético

"Em face das notícias veiculadas sobre a reapresentação do elenco, O Galo esclarece que os atletas retornarão na 2ª feira, dia 30 de junho, visando à preparação para a partida do dia 12 de julho, contra o Bahia.

continua após a publicidade

A reapresentação aconteceria nesta 6ª feira, dia 27 de junho, porém houve um acordo interno com o grupo de jogadores na véspera da partida contra o Ceará que, se atingissem a meta de vencer as duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, os atletas ganhariam o final de semana, com esses dias sendo descontados no período de férias do final do ano."

O primeiro jogo do Atlético após essa parada será contra o Bahia, no dia 13 de julho, pelo Brasileirão, na Arena Fonte Nova. Quatro dias depois, o Galo já volta a campo, mas dessa vez na Colômbia, pela Sul-Americana. E assim seguirá até o fim do mês, serão cinco partidas em 19 dias.

continua após a publicidade

Além do Brasileirão e Sul-Americana, o Atlético também entrará em campo pela Copa do Brasil. No último dia do mês, o Galo enfrenta o Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio.

Jogos do Galo em julho