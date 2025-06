Lateral do Atlético-MG, Arana tem casa furtada em Belo Horizonte

Nesta madrugada, Guilherme Arana, lateral-esquerdo do Atlético-MG, teve a casa invadida e furtada. A residência é na região da Pampulha. O jogador e a família não estavam na casa, pois estão em viagem de férias aos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos levaram sapatos, bolsas, roupas e joias. A casa estava vazia no momento da invasão.

O tenente da Polícia Militar, Wallison Inácio deu entrevista à TV Globo e informou que uma funcionária da casa acionou os policias.

- Ela chegou apra trabalhar e viu que no segundo andar as coisas estavam bagunçadas, e fez contato com a polícia. A família está em viagem e ficou bastante preocupada.

Uma das entradas da casa estava arrombada, a polícia não descarta a hipótese de um crime premeditado, Ainda não se há uma estimativa do valor do prejuízo do lateral atleticano.

continua após a publicidade

Nota do Atlético

Em comunicado à imprensa, o Atlético demonstrou solidariedade ao lateral. Segundo o próprio clube, um funcionário do Galo está no local acompanhando o trabalho policial.

"Em relação ao episódio de furto ocorrido na casa do lateral-esquerdo Guilherme Arana, o Atlético se solidariza com o atleta, e está dando a ele todo o suporte possível. Há, inclusive, um funcionário do Clube no local, acompanhando desde cedo o trabalho policial."

continua após a publicidade

Se recuperando

Mesmo de férias, Arana fez postagens treinando para retornar a atuar pelo Atlético. O lateral está no departamento médico do clube. O camisa 13 do Galo não atua desde o clássico, no dia 18 de maio.

Com as férias, o lateral pode se recuperar sem perder mais tantos jogos. Ainda não há uma previsão sobre a data de retorno de Arana aos gramados.

O período de férias começou no dia 13 de junho, logo depois da partida contra o Internacional. A reapresentação dos atletas está marcada para o dia 26. Ainda não existem amistosos ou jogos-treino marcados.

Com isso, serão 15 dias de preparação neste intervalo, antes de que o Atlético enfrente o Bahia, primeiro adversário após a parada.