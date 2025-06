Atlético-MG terá mês de julho intenso em três torneios diferentes

O Atlético-MG vive dias de férias. De fora do Super Mundial de Clubes, os jogadores atleticanos estão de férias. A reapresentação dos atletas está marcada para o dia 26. Ainda não existem amistosos ou jogos-treino marcados. Assim que voltar, o elenco atleticano encontrará um mês conturbado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

O primeiro jogo do Atlético após essa parada será contra o Bahia, no dia 13 de julho, pelo Brasileirão, na Arena Fonte Nova. Quatro dias depois, o Galo já volta a campo, mas dessa vez na Colômbia, pela Sul-Americana. E assim seguirá até o fim do mês, serão cinco partidas em 19 dias.

Além do Brasileirão e Sul-Americana, o Atlético também entrará em campo pela Copa do Brasil. No último dia do mês, o Galo enfrenta o Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio.

continua após a publicidade

Jogos do Galo em julho

13 de julho - Bahia x Galo – Brasileirão

17 de julho - Bucaramanga x Galo – Sul-Americana

20 de julho - Palmeiras x Galo - Brasileirão

24 de julho - Galo x Bucaramanga – Sul-Americana

31 de julho - Flamengo x Galo – Copa do Brasil

O que antes parecia muito distante, se tornou real. O Atlético está próximo do grupo da frente do Brasileirão. O Galo passa a ter mais chances de até um possível título na competição. O alvinegro está a quatro pontos do líder Flamengo, que tem um jogo a menos do que os mineiros.

O Atlético terminou a primeira metade do ano com objetivos cumpridos. O Galo está nas oitavas de final da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Flamengo.

continua após a publicidade

Já na Sul-Americana, a missão não foi totalmente cumprida. O Atlético visava se classificar na primeira colocação do Grupo H, o que não aconteceu. O Galo se classificou como segundo, então disputará o playoff, contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, em busca de vaga nas oitavas. Caso se classifique, o alvinegro enfrenta o Godoy Cruz, da Argentina.