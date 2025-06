Atlético-MG x Vitória feminino: onde assistir e prováveis escalações

O Atlético Mineiro recebe o Vitória nesta segunda-feira (23), às 20h (horário de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série A2. A bola rola na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), com transmissão da Galo TV.

O Galo terminou em terceiro lugar na primeira fase, atrás de Santos e Botafogo. O time somou 11 pontos, com três vitórias, dois empates e duas derrotas, com aproveitamento de 52%.

Ficha do jogo CAM ECV Quartas de final Série A2 Data e Hora Segunda-feira (23), às 20h (horário de Brasília) Local Arena MRV, Belo Horizonte (MG) Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir TV Galo

Entre os destaques da equipe estão Rafa Travalão, Kélen Bender e Hngredy, todas com três gols. O time reúne jovens, como Isa Matos e Lari Sanchez, e atletas mais experientes, como Thaís Helena e Luana Índia.

Preparação do Atlético-MG para enfrentar o Vitória. (Foto: Pedro Click / Atlético)

O Vitória ficou na vice-liderança do Grupo B na primeira fase, com 14 pontos. A equipe de Salvador teve apenas uma derrota, com dois empates e quatro vitórias. Na última rodada da fase de grupos, venceu o Ação-MT por 2 a 1.

No fim de semana, também pela segunda divisão nacional, o Santos venceu o Ação por 1 a 0, fora de casa. O Fortaleza levou a melhor diante do Minas Brasília, com vitória por 2 a 1, assim como o Botafogo, que venceu o Misto-MT pelo mesmo placar.

Vitória disputa a Série A2 feminina. (Foto: EC Vitória/Divulgação)

Confira informações de Atlético-MG x Vitória feminino

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X VITÓRIA FEMININO - QUARTAS DE FINAL DA SÉRIE A2

🏆 Quartas de final - Série A2

📆 Data e horário : segunda (23), às 20h(horário de Brasília)

📍 Local : Arena MRV, em Belo Horizonte

: segunda (23), às 20h(horário de Brasília) 📍 : Arena MRV, em Belo Horizonte 📺 Onde assistir: GaloTV (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético Mineiro (Técnico: Fabi Guedes):

Maike; Bárbara Melo, Káren, Hingredy e Karen Cristina; Geysna, Laura Maria e Rafa Travalão; Amália, Kélen e Luana Índia.

Vitória (Anderson Magalhães):

Ingrid, Rute, Thatyo, Dymenor, Jaque, Pipoca, Vic Moura, Iana, Verena, Sheilinha e Karol.