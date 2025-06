Hulk projeta despedida do Atlético-MG: ‘Vai ser muito difícil’

Ídolo do Atlético-MG, Hulk está próximo de completar 39 anos de idade. No Galo desde 2021, o atacante pode estar vivendo os últimos momentos da carreira como jogador profissional. Apesar de todo o cuidado com o corpo, uma hora se torna inevitável.

Em entrevista ao jornalista Breno Galante, o ídolo atleticano afirmou que ainda não pensa sobre, mas sabe que será difícil. Hulk tem contrato com o Galo até o fim de 2026.

- Ah, cara, não (passou pela cabeça a despedida). Eu acho que para os torcedores vai ser difícil, mas para mim vai ser muito mais. Eu amo vir para a Cidade do Galo treinar, mesmo quando as coisas não estão tão legais a nível de resultados, a nível pessoal também, de desempenho. Mas eu venho muito feliz, me sinto em casa mesmo aqui. Sou muito bem recebido aqui por todos os funcionários, desde o porteiro ao presidente do clube, aos donos do clube. Eu tenho muita gratidão por esse respeito. Procuro respeitar a todos também da mesma maneira.

O atacante definiu a relação com o Atlético como muito forte. Hulk está no Galo desde 2021 e já é um dos maiores nomes da história atleticana.

- Vai ser muito difícil quando a gente encerrar esse ciclo, porque quando você tem um relacionamento forte assim é difícil. É difícil quando você tem que dizer assim: ‘Já deu. Tem que encerrar esse ciclo’. A gente não sabe como, não sabe por que, mas vai chegar o dia. E quando chegar, esperamos que seja no momento certo para todos. E é difícil. Não dá para imaginar. O que eu quero desfrutar e ganhar coisas importantes ainda aqui.

Números pelo Galo

O casamento entre Atlético e Hulk começou em 2021. O atacante chegou ao Galo com status de estrela, mas não conseguiu demonstrar isso no começo. O camisa sete demorou a engatar, tendo atuações ruins com a camisa atleticana, pensando até mesmo em deixar o clube.

Convencido pela esposa, Hulk optou por seguir no Atlético. Aos poucos, o atacante foi se encontrando no clube e se tornando uma figura importante para o time. Conquistou o Campeonato Mineiro no começo da temporada e ajudou o Galo a classificar em primeiro do grupo na Libertadores.

O final do ano, todos sabem como foi, o Atlético conquistou três títulos, o Mineiro, a Copa do Brasil e o tão sonhado Brasileirão, após 50 anos. Além disso, o clube chegou na semifinal da Copa Libertadores, quase eliminando o Palmeiras, que se tornaria o campeão daquela edição. Hulk foi o principal nome do Galo em todas as competições, e já entrou para a galeria de ídolos logo no primeiro ano.

Os anos se passaram e Hulk seguiu extremamente decisivo. Em 2022, o Galo conquistou a SuperCopa do Brasil, com gols de Hulk no tempo normal e na disputa de pênaltis.

No Campeonato Mineiro, Hulk foi campeão em todos os que disputou, tendo cinco títulos da competição. São oito troféus conquistados pelo atacante desde que chegou ao Galo.

Agora, Hulk ultrapassou a marca de 250 partidas com a camisa atleticana. Além disso, são 125 gols marcados, gerando uma média de um gol a cada duas partidas.

Com a camisa do Atlético, Hulk marcou 125 gols e está na 11ª colocação de maiores artilheiros da história do clube, empatado com Nílson.

Caso marque novamente, o atual camisa sete do Galo subiria uma posição e empataria com Nívio, que possui 126 tentos com a camisa atleticana e ocupa a 11ª posição.