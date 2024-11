Gustavo Scarpa, jogador do Atlético-MG, durante partida contra o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







01/11/2024

Com a definição de mais uma final brasileira na Libertadores, a temporada de 2024 pode acabar com mais de uma taça para Atlético-MG e Botafogo, que ainda disputam título em outras competições. Além da decisão continental, o Galo ainda enfrenta o Flamengo para definir o campeão da Copa do Brasil, enquanto o Glorioso é líder do Campeonato Brasileiro. Em enquete realizada no canal do WhatsApp do Lance!, os torcedores opinaram sobre qual dos alvinegros vai terminar o ano com mais glórias.

Os dois clubes tiveram momentos de altos e baixos no decorrer na temporada. Apesar de ter sido campeão mineiro, o Atlético lidou com troca de técnico no início do ano, após tropeços e embates com a torcida no campeonato regional. Felipão deixou o comando do clube em março, abrindo espaço para o argentino Gabriel Milito.

No Rio de Janeiro, as coisas não foram tão diferentes. Depois de perder o título brasileiro do ano passado, o Botafogo também passou por troca de comando no início do ano, depois de um Campeonato Carioca decepcionante, sem se classificar para as semifinais pelo segundo ano consecutivo. Com a queda de Tiago Nunes, o português Artur Jorge assumiu a equipe antes do Brasileirão e mudou o rumo da equipe em 2024.

Hoje, ambos são finalistas da Libertadores com dois dos melhores elencos do futebol brasileiro. Em votação nas redes do Lance!, os torcedores opinaram qual dos brasileiros irá terminar o ano levantando duas taças.

Com a maioria esmagadora dos votos, os torcedores elegeram o Botafogo como o time que mais tem chances de levantar as duas taças. Em enquete, o Glorioso ficou com 65% dos votos, enquanto 35% optou pelo Galo.

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam pelo título continental, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em final inédita da competição. Antes disso, o Galo encara o Flamengo, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, neste domingo (3), a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã. Já o Glorioso entra em campo na próxima terça-feira (5) em clássico contra o Vasco, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, a partir das 21h30 (de Brasília).