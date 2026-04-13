Ingressos de Atlético-MG x Juventud estão à venda: veja preços e onde comprar
As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (16) às 19h
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético iniciou nesta segunda-feira (13) a venda de ingressos para a partida contra o Juventud, do Uruguai pela Copa Sul-Americana. Os times se enfrentam na Arena MRV na próxima quinta-feira (16), às 19h pela 2° rodada do Grupo B da competição. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Os ingressos têm preços a partir de R$ 29,90 no Setor Inter Norte, exclusivos para sócios do programa Galo na Veia, incluindo a modalidade GNV da Massa. Além disso, o torcedor pode adquirir o pacote para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, com valores a partir de R$ 75, garantindo entrada para os três jogos dessa etapa. Caso o Galo avance na competição, o pacote também assegura presença nos confrontos dos playoffs ou das oitavas de final.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Abertura das vendas dos ingressos
13/4 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março de 2025)
13/4 – 14h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março de 2025)
13/4 – 14h: Resgate de ingressos – Pacote Sul-Americana
13/4 – 17h: Prata
13/4 – 19h: Branco / Clubes
13/4 – 20h: GNV da Massa
14/4 – 09h: 4 Adicionais para todas as modalidades do GNV (exceto GNV da Massa)
14/4 – 09h: Inter Norte
14/4 – 09h: Público Geral
14/4 – 12h: Visitante
Preços dos Ingressos Atlético x Juventud
Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30
GNV Preto: R$ 30
GNV Prata: R$ 30
GNV Branco: R$ 30
GNV da Massa: R$ 30
GNV Clubes: R$ 30
Meia-entrada: R$ 50
Inteira: R$ 100
Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
GNV Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 49,83
Inteira: R$ 99,65
Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 35
GNV Preto: R$ 35
GNV Prata: R$ 35
GNV Branco: R$ 35
GNV da Massa: R$ 35
GNV Clubes: R$ 35
Meia-entrada: R$ 58,33
Inteira: R$ 116,65
Inter Oeste (Portões 14)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 35
GNV Preto: R$ 35
GNV Prata: R$ 35
GNV Branco: R$ 35
GNV da Massa: R$ 35
GNV Clubes: R$ 35
Meia-entrada: R$ 58,33
Inteira: R$ 116,65
Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 55
GNV Preto: R$ 64,17
GNV Prata: R$ 73,33
GNV Branco: R$ 82,50
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 91,67
Inteira / GNV da Massa: R$ 183,33
Brahma Norte (Portão 4)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 55
GNV Preto: R$ 64,17
GNV Prata: R$ 73,33
GNV Branco: R$ 82,50
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 91,67
Inteira / GNV da Massa: R$ 183,33
Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 65
GNV Preto: R$ 75,83
GNV Prata: R$ 86,66
GNV Branco: R$ 97,50
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 108,33
Inteira / GNV da Massa: R$ 216,66
Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 65
GNV Preto: R$ 75,83
GNV Prata: R$ 86,66
GNV Branco: R$ 97,50
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 108,33
Inteira / GNV da Massa: R$ 216,66
Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 65
GNV Preto: R$ 75,83
GNV Prata: R$ 86,66
GNV Branco: R$ 97,50
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 108,33
Inteira / GNV da Massa: R$ 216,66
Lounge Oeste (Portão 1): R$ 150
Lounge Leste (Portão 1): R$ 200
Lounge GNV Premium (Portão 1):R$ 500
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 150
- Matéria
- Mais Notícias