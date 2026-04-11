Veja gol em Santos x Atlético-MG: Peixe vence com gol em bela jogada

O Santos tirou o zero do placar, no duelo contra o Atlético-MG, com Moisés. Aposta de Cuca no segundo tempo, o jogador precisou de poucos minutos para marcar o tento que vai entregando a vitória ao Peixe. O duelo terminou em 1 a 0.

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Veja o gol:

Moisés abre o placar no segundo tempo, para o Santos.

No primeiro tempo da partida, o Santos dominou o jogo, mas não conseguiu definir bem no último momento para marcar e largar na frente. O Alvinegro da Vila Belmiro, no entanto, voltou melhor que o Galo na segunda etapa, precisando de 20 minutos para tirar o zero do placar, com gol de Moisés.

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Neymar foi titular na vitória do Santos diante do Atlético-MG. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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Como foi o jogo?

A partida começou movimentada, com os dois times tentando rodar a bola. Aos quatro minutos, o Galo tentou finalizar após Lodi cruzar rasteiro e a bola sobrar para Cuello bater, conquistando um escanteio.

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O Peixe chegou com perigo primeiro com Neymar, que bateu por cima do gol. O Santos reclamou de um possível toque de mão de Alan Franco, mas o árbitro não marcou pênalti. Na sequência, Escobar recebeu cartão amarelo por simulação e, como estava suspenso, não vai jogar a próxima partida, contra o Fluminense.

Aos 18 minutos, Gabriel Barbosa marcou para o Santos, mas a arbitragem assinalou toque de mão do atacante e anulou o gol. Neymar ficou revoltado com Rafael Klein e reclamou por vários minutos, mas quem acabou advertido foi o próprio Gabigol por reclamação, enquanto Cuca foi expulso após receber dois cartões amarelos em um intervalo de 20 segundos.

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O Santos seguiu dominando as principais ações, especialmente pelo lado direito, com Igor Vinícius acionando Neymar com frequência. Aos 25 minutos, o camisa 10 quase marcou ao bater do bico da grande área, em chute colocado que passou perto da trave de Everson. Depois, Gabigol finalizou próximo à linha de fundo e obrigou o goleiro a fazer boa defesa. Bontempo ainda tentou encontrar o camisa 10, que perdeu o tempo da bola e depois foi travado no momento da finalização.

Aos 37 minutos, o Galo respondeu com Hulk, que soltou uma bomba na finalização, mas a bola parou na defesa. Na sequência, Escobar salvou o Santos após Lodi entrar na área e cruzar rasteiro em direção a Natanael, que chegaria livre para finalizar se não fosse o desvio do lateral.

O segundo tempo começou em alta intensidade, mas com erros de finalização por parte do Santos. Gabriel Bontempo perdeu uma boa chance aos 12 minutos, após jogada de Neymar, que lançou Escobar. O argentino cruzou, a bola passou por Gabigol e chegou em Bontempo, que driblou e finalizou para fora.

Moisés saiu do banco de reservas para balançar as redes para o Santos aos 17 minutos da segunda etapa. A jogada começou com uma roubada de bola após erro de Hulk, e Veríssimo encontrou Gabriel Barbosa, que deu assistência para Moisés apenas avançar e finalizar com tranquilidade no gol de Everson.

O Galo respondeu aos 24 minutos com Renan Lodi, exigindo boa defesa de Brazão após uma falha da defesa santista. Neymar quase ampliou para o Peixe em chute rasteiro, mas parou no goleiro.

O Santos ainda teve duas oportunidades para ampliar e definir a partida: primeiro com Neymar, que carregou a bola e finalizou rasteiro; depois com Gabigol, que desperdiçou chance clara cara a cara com o gol. Na sequência, a arbitragem assinalou impedimento no lance, embora a posição fosse legal.

No apito final, ficou a sensação de um jogo intenso do início ao fim, marcado por decisões polêmicas, nervos à flor da pele e momentos de forte pressão dos dois lados. O Santos soube ser mais eficiente no momento decisivo e, mesmo com chances desperdiçadas, sustentou a vantagem até o fim.

Na Vila Belmiro, a vitória ganhou ainda um elemento simbólico especial: o time atuou com uma camisa inédita, que estampava a marca Pelé e resgatava a imagem do Rei em sua icônica comemoração com o soco no ar, um detalhe que contribuiu para a mística da Vila Belmiro, como se a história e a memória também tivesse empurrado o time em busca do resultado diante de mais de 12 mil santistas.