Análise: Atlético não consegue se impor, é dominado, e tem sequência positiva interrompida

O Atlético foi derrotado por 1 a 0 pelo Santos na noite deste sábado (11), na Vila Belmiro. A equipe mineira não conseguiu impor seu jogo nem repetir o bom desempenho apresentado nas duas últimas partidas, quando venceu e convenceu. Dominado em boa parte do confronto, o Galo acabou superado e teve sua sequência positiva no Campeonato Brasileiro interrompida.

O Atlético foi derrotado por 1 a 0 pelo Santos na noite deste sábado (11), na Vila Belmiro. A equipe mineira não conseguiu impor seu jogo nem repetir o bom desempenho apresentado nas duas últimas partidas, quando venceu e convenceu. Dominado em boa parte do confronto, o Galo acabou superado e teve sua sequência positiva no Campeonato Brasileiro interrompida.

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Base da equipe mantida

Eduardo Domínguez parece ter encontrado, ao menos, a base da equipe titular do Atlético. Nas duas últimas partidas, o treinador manteve a grande parte do time e manteve a estrutura tática, indicando uma busca por maior consistência e equilíbrio.

Em relação ao confronto contra o Athletico Paranaense, houve apenas uma alteração: a entrada de Lyanco na defesa, no lugar de Vitor Hugo. A mudança aponta para uma tendência na equipe.

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Recuperado de lesão há poucas semanas, Lyanco vem sendo utilizado de forma gradual, com controle de minutos e períodos de descanso. A expectativa é que o zagueiro ganhe sequência nos próximos jogos e retome seu posto como titular absoluto na defesa do Galo.

Partida abaixo do Atlético

A primeira etapa foi marcada por um Atlético com muitas dificuldades para superar a pressão imposta pelo Santos na saída de bola. A equipe santista adiantava a marcação, pressionando toda a linha defensiva do Galo, que tentava sair jogando, mas não conseguia. Com isso, era frequentemente obrigada a rifar a bola, devolvendo a posse ao adversário.

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Em uma dessas falhas na saída, o Santos conseguiu recuperar a bola e chegou ao gol. No entanto, o lance foi anulado após a bola desviar no braço de Gabriel Barbosa antes de entrar.

Mesmo após o susto, o Atlético seguiu com dificuldades, cometendo erros na saída e oferecendo espaços para o Santos criar oportunidades. Ainda assim, conseguiu se defender como pôde, evitando sofrer o gol, também favorecido pela baixa eficiência do adversário nas finalizações.

O Galo só conseguiu melhorar na reta final do primeiro tempo. Com maior aproximação entre os jogadores do meio-campo, a equipe passou a ter mais controle da posse de bola e conseguiu construir algumas chegadas perigosas antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Santos manteve o melhor desempenho e apresentou maior volume ofensivo. Embora a posse de bola estivesse equilibrada, a equipe da Vila Belmiro era mais criativa e levava mais perigo ao ataque.

O gol da vitória santista surgiu após uma jogada ofensiva do Atlético. O Galo perdeu a posse de bola em um momento em que estava desorganizado, e o Santos aproveitou a transição rápida para marcar.

Depois de sofrer o gol, o Atlético passou a ter mais posse e adotou uma postura mais ofensiva em busca do empate. No entanto, encontrou muitas dificuldades para penetrar na defesa adversária. A equipe pecava pela falta de criatividade e pelo espaçamento no ataque, o que comprometia a construção das jogadas.

Eduardo Domínguez tentou mudar o cenário com as entradas de Bernard e do jovem Cauã Soares. Pouco depois, também acionou Dudu. Ainda assim, a equipe seguiu com dificuldades.

Na reta final, Cassierra e Alexsander também foram utilizados, mas sem efeito prático. O Galo se lançou ao ataque nos minutos finais, no "tudo ou nada", porém manteve os mesmos problemas de criação. A equipe rodava a bola de um lado para o outro, sem conseguir infiltrar com qualidade, e acabou deixando a Vila Belmiro derrotada após duas vitórias consecutivas.