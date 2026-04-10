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Atlético faz promoção de ingressos e anuncia 'pacotão' para fase de grupos da Sul-Americana

Pacotes para os três jogos na Arena MRV partem de R$ 75

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 10/04/2026
10:20
Arena MRV torcida Atlético mosaico 3d (Foto: Artur Henrique / Lance!)
imagem cameraArena MRV, torcida do Atlético (Foto: Artur Henrique / Lance!)
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O Atlético anunciou uma ação promocional especial para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O clube vai disponibilizar um pacote de ingressos que garante acesso aos três jogos do time na Arena MRV, com exclusividade para os sócios do programa Galo na Veia (GNV).
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético anunciou uma ação promocional especial para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O clube vai disponibilizar um pacote de ingressos que garante acesso aos três jogos do time na Arena MRV, com exclusividade para os sócios do programa Galo na Veia (GNV).

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Os preços partem de R$ 75, variando conforme a categoria do associado e o setor escolhido no estádio. As vendas começam às 10h desta sexta-feira (10/4) e seguem até as 16h de quinta-feira (16/4).

Caso o Atlético avance na competição, os torcedores que adquirirem o pacote receberão automaticamente um ingresso no mesmo setor para o próximo jogo, seja nos playoffs ou nas oitavas de final. Além disso, esses compradores terão prioridade na aquisição de ingressos para possíveis partidas nas quartas de final e na semifinal.

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Cada sócio poderá comprar um pacote por plano GNV, com a possibilidade de transferir os ingressos para outra pessoa no momento do resgate.

No nível Inter (Anel Superior), os preços são fixos para todas as categorias: R$ 75 nos setores Inter Sul e Inter Norte, e R$ 90 nos setores Inter Leste e Inter Oeste. Já no nível Brahma (Anel Inferior), os valores variam de acordo com os descontos previstos em cada categoria de sócio.

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Abertura das vendas e preços do pacote

10h: GNV Forte & Vingador
14h: GNV Preto e GNV Internacional
17h: GNV Prata
19h: GNV Branco
20h: GNV da Massa

Inter Sul (Portões 11 e 15): R$75 (todas as categorias)
Inter Norte (Portão 6): R$75 (todas as categorias)
Inter Leste (Portões 5 e 12): R$90 (todas as categorias)
Inter Oeste (Portão 14): R$90 (todas as categorias)

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Brahma Sul (Portão 13):
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$120
GNV Preto: R$140
GNV Prata: R$160
GNV Branco: R$180
GNV da Massa: R$400

Brahma Norte (Portão 4):
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$120
GNV Preto: R$140
GNV Prata: R$160
GNV Branco: R$180
GNV da Massa: R$400

OBS: Não haverá venda de pacotes para os setores Brahma Leste e Brahma Oeste.

Torcida do Atlético em partida na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Torcida do Atlético em partida na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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