O Atlético anunciou uma ação promocional especial para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O clube vai disponibilizar um pacote de ingressos que garante acesso aos três jogos do time na Arena MRV, com exclusividade para os sócios do programa Galo na Veia (GNV).

O Atlético anunciou uma ação promocional especial para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O clube vai disponibilizar um pacote de ingressos que garante acesso aos três jogos do time na Arena MRV, com exclusividade para os sócios do programa Galo na Veia (GNV).

continua após a publicidade

Clique aqui para comprar ingressos do Atlético-MG

Os preços partem de R$ 75, variando conforme a categoria do associado e o setor escolhido no estádio. As vendas começam às 10h desta sexta-feira (10/4) e seguem até as 16h de quinta-feira (16/4).

Caso o Atlético avance na competição, os torcedores que adquirirem o pacote receberão automaticamente um ingresso no mesmo setor para o próximo jogo, seja nos playoffs ou nas oitavas de final. Além disso, esses compradores terão prioridade na aquisição de ingressos para possíveis partidas nas quartas de final e na semifinal.

continua após a publicidade

Cada sócio poderá comprar um pacote por plano GNV, com a possibilidade de transferir os ingressos para outra pessoa no momento do resgate.

No nível Inter (Anel Superior), os preços são fixos para todas as categorias: R$ 75 nos setores Inter Sul e Inter Norte, e R$ 90 nos setores Inter Leste e Inter Oeste. Já no nível Brahma (Anel Inferior), os valores variam de acordo com os descontos previstos em cada categoria de sócio.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Abertura das vendas e preços do pacote

10h: GNV Forte & Vingador

14h: GNV Preto e GNV Internacional

17h: GNV Prata

19h: GNV Branco

20h: GNV da Massa

Inter Sul (Portões 11 e 15): R$75 (todas as categorias)

Inter Norte (Portão 6): R$75 (todas as categorias)

Inter Leste (Portões 5 e 12): R$90 (todas as categorias)

Inter Oeste (Portão 14): R$90 (todas as categorias)

continua após a publicidade

Clique aqui para comprar ingressos do Atlético-MG

Brahma Sul (Portão 13):

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$120

GNV Preto: R$140

GNV Prata: R$160

GNV Branco: R$180

GNV da Massa: R$400

Brahma Norte (Portão 4):

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$120

GNV Preto: R$140

GNV Prata: R$160

GNV Branco: R$180

GNV da Massa: R$400

OBS: Não haverá venda de pacotes para os setores Brahma Leste e Brahma Oeste.