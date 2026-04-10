Atlético faz promoção de ingressos e anuncia 'pacotão' para fase de grupos da Sul-Americana
Pacotes para os três jogos na Arena MRV partem de R$ 75
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O Atlético anunciou uma ação promocional especial para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O clube vai disponibilizar um pacote de ingressos que garante acesso aos três jogos do time na Arena MRV, com exclusividade para os sócios do programa Galo na Veia (GNV).
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Os preços partem de R$ 75, variando conforme a categoria do associado e o setor escolhido no estádio. As vendas começam às 10h desta sexta-feira (10/4) e seguem até as 16h de quinta-feira (16/4).
Caso o Atlético avance na competição, os torcedores que adquirirem o pacote receberão automaticamente um ingresso no mesmo setor para o próximo jogo, seja nos playoffs ou nas oitavas de final. Além disso, esses compradores terão prioridade na aquisição de ingressos para possíveis partidas nas quartas de final e na semifinal.
Cada sócio poderá comprar um pacote por plano GNV, com a possibilidade de transferir os ingressos para outra pessoa no momento do resgate.
No nível Inter (Anel Superior), os preços são fixos para todas as categorias: R$ 75 nos setores Inter Sul e Inter Norte, e R$ 90 nos setores Inter Leste e Inter Oeste. Já no nível Brahma (Anel Inferior), os valores variam de acordo com os descontos previstos em cada categoria de sócio.
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Abertura das vendas e preços do pacote
10h: GNV Forte & Vingador
14h: GNV Preto e GNV Internacional
17h: GNV Prata
19h: GNV Branco
20h: GNV da Massa
Inter Sul (Portões 11 e 15): R$75 (todas as categorias)
Inter Norte (Portão 6): R$75 (todas as categorias)
Inter Leste (Portões 5 e 12): R$90 (todas as categorias)
Inter Oeste (Portão 14): R$90 (todas as categorias)
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Brahma Sul (Portão 13):
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$120
GNV Preto: R$140
GNV Prata: R$160
GNV Branco: R$180
GNV da Massa: R$400
Brahma Norte (Portão 4):
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$120
GNV Preto: R$140
GNV Prata: R$160
GNV Branco: R$180
GNV da Massa: R$400
OBS: Não haverá venda de pacotes para os setores Brahma Leste e Brahma Oeste.
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