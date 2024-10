Diante do River, Milito alcançará nova marca no Atlético-MG

Gabriel Milito, técnico do Atlético (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 07:45 • Belo Horizonte

O Atlético-MG é o único time do país a disputar a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, e o sucesso da temporada do time mineiro passa pelas mãos de um argentino prestes a completar 50 jogos no comando do Galo: o técnico Gabriel Milito. Nesta terça-feira (22), contra o River Plate, o treinador dará mais um passo para entrar na história do clube alvinegro.

Milito já é o treinador argentino com mais jogos pelo Galo, ultrapassando a marca de nomes como Jorge Sampaoli e Turco Mohamed, ambos com 45 jogos a frente do clube.

Além de alcançar o jogo de número 50, o técnico também se consagrou como o argentino com a terceira maior permanência no cargo nos últimos 10 anos.

Nesse período, em três oportunidades o Galo foi comandado por um técnico com mais jogos consecutivos: Cuca e Levir Culpi, ambos campeões da Copa do Brasil, em 2014 e 2021, respectivamente, e Thiago Larghi, em 2018, que comandou o Galo por 49 jogos - sendo 32 como técnico interino - até ser efetivado, após a demissão de Oswaldo de Oliveira.

Chegada de Gabriel Milito

O argentino foi anunciado no fim de março da atual temporada para assumir a vaga deixada por Luiz Felipe Scolari, com a missão de colocar o Galo entre os primeiros colocados no Brasileirão e conduzir o time para o mata-mata da Copa do Brasil e Libertadores.

Milito já chegou com a responsabilidade também de encarar as finais do Campeonato Mineiro diante do Cruzeiro e, mesmo em desvantagem pelo time celeste ter sido dono da melhor campanha da primeira fase no torneio, o técnico conquistou a taça do campeonato estadual.

Para o confronto contra o River, nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasíla), na Arena MRV, Gabriel Milito vai contar com o fator casa para conseguir sair em vantagem no jogo de ida.

O Galo não perde dentro dos seus domínios há mais de três meses; a última derrota em casa foi contra o Flamengo, em três de julho, pela 14ª rodada do Brasileiro. De lá até aqui, são 12 partidas de invencibilidade como mandante.