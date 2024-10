Neymar volta a atuar em jogo maluco e Al-Hilal vence na Champions da Ásia

Al-Dawsari comemora gol pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 15:14 • Rio de Janeiro

A espera acabou: fora desde o dia 17 de outubro de 2023, Neymar Jr. retornou aos gramados de forma oficial. Com atuação do astro brasileiro, o Al-Hilal venceu o Al Ain por 5 a 4, na terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia. Os gols foram marcados por Renan Lodi, Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari, três vezes, enquanto Rahimi, também com um hat-trick, e Sanabria marcaram os gols dos donos da casa.

Com o resultado, o Al-Hilal chega a nove pontos na ponta da tabela Oeste. O Al Ain é penúltimo colocado, com apenas um ponto.

Al Ain 4x5 Al-Hilal: como foi o retorno de Neymar?

A grande expectativa para o jogo estava centrada em Neymar Jr., porém, para o Al-Hilal, a viagem para os Emirados Árabes Unidos valia bem mais que uma partida da primeira fase na competição. Foi justamente contra o Al Ain, em abril deste ano, que o time de Jorge Jesus perdeu a histórica invencibilidade de 34 jogos. Os jogadores do Patrão entraram centrados pela vitória desde os primeiros minutos.

E o resultado no primeiro tempo foi prova disso. A objetividade definiu perfeitamente a atuação do Al-Hilal, que conseguiu três gols em oito finalizações feitas. Apesar de Neymar ter roubado a atenção no estádio, outros brasileiros brilharam: Renan Lodi, autor do gol que abriu o placar, e Malcom, destaque na criação de chances.

Milinkovic-Savic, autor de um dos gols na vitória do Al-Hilal no retorno de Neymar aos gramados (Foto: Reprodução/Al-Hilal)

Se o primeiro tempo indicava uma vitória tranquila dos sauditas, um balde de água fria logo atrapalhou os planos. Rahimi, mais uma vez, e Sanabria, recolocaram o Al Ain na partida. Porém, foi Salem Al-Dawsari quem acalmou os ânimos do time de Riade: ele fez outros dois gols e deu um pouco de tranquilidade aos visitantes, por mais animado que o jogo parecesse.

Na reta final do jogo, Albulayhi ainda deixou o Al-Hilal com um jogador a menos e Rahimi, de pênalti, ainda conseguiu fazer mais um para o Al Ain. O final de jogo foi sofrido e o risco de gol de empate dos donos da casa foi uma grande procupação na torcida visitante. Porém, graças à ótima atuação de Salem, o Patrão volta para casa com três pontos importantes e a liderança na Conferência Oeste.

Em campo a partir dos 32 minutos do segundo tempo, Neymar quase balançou as redes em sua primeira ação no jogo. Após tabelar com Mitrovic, o brasileiro bateu com perigo para o gol defendido por Eisa, que resvalou na bola e evitou o sexto gol.

O que vem pela frente?

Após o triunfo, o Al-Hilal enfrentará o Al-Taawoun, pela oitava rodada da Saudi Pro League, enquanto o Al Ain busca virar a chave contra o Dibbs Al-Hisn, pela sexta rodada do campeonato local.

✅ FICHA TÉCNICA

AL AIN x AL-HILAL

3ª RODADA - LIGA DOS CAMPEÕES DA ÁSIA

🗓️ Data e horário: 21/10/2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Hazza bin Zayed, em Abu Dhabi (EAU)

🥅 Gols: Renan Lodi (25'/1ºT), Milinkovic-Savic (47'/1ºT) e S. Al-Dawsari (50'/1ºT, 20'/2ºT e 29'/2ºT) (HIL); Soufiane Rahimi (39'/1ºT e 22'/2ºT e 51'/2ºT)), Sanabria (18'/2ºT) (AIN)

🟨 Cartões amarelos: Koulibaly, Joao Cancelo, Al-Dawsari (HIL); Palcios (AIN)

🟥 Cartão vermelho: Albulayhi (HIL)

⚽ ESCALAÇÕES

AL AIN (Técnico: Hernán Crespo)

Eisa; Al Ahbabi, Cardoso (Hashemi), Kouadio e Erik (Salomoni); Abbas (Sanabria), Park (Infantino); Kaku, Traoré (Laba) e Palacios; Rahimi

AL-HILAL (Técnico: Jorge Jesus)

Al-Rubaie; Lodi, Albulayhi, Koulibaly (Al-Tambatki) e Cancelo; N. Al-Dawsari, Neves (Kanno) e Milinkovic-Savic; S. Al-Dawsari (Neymar), Malcom e Mitrovic (K. Al-Dawsari)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Muhammad Nazmi Bin Nasaruddins (MAL)