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Atlético atualiza situação de Vitão após choque de cabeça com Delfim

Zagueiro foi substituído aos 13 minutos da segunda etapa

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
30/10/2026 09:50
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Jogador com dorsal 10 sai de ambulância cercado pela equipe médica durante jogo de futebol; torcedores ao fundo.
Vitão sai de ambulância (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético atualizou o boletim médico do zagueiro Vitão na madrugada desta sexta-feira (30). O defensor sofreu um forte choque de cabeça após dividir uma bola com o próprio goleiro, Gabriel Delfim, na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, na Arena MRV.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético atualizou o boletim médico do zagueiro Vitão na madrugada desta sexta-feira (30). O defensor sofreu um forte choque de cabeça após dividir uma bola com o próprio goleiro, Gabriel Delfim, na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, na Arena MRV.

Vitão foi surpreendido pela saída do goleiro atleticano e não conseguiu evitar a colisão. O zagueiro caiu no gramado e solicitou atendimento médico. Após os primeiros cuidados, o defensor não teve condições de permanecer em campo, foi substituído por Léo Duarte e precisou deixar a Arena MRV de ambulância.

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O jogador foi encaminhado ao Hospital Mater Dei, onde passou por exames médicos. Os profissionais descartaram lesões na coluna cervical, na face e no crânio. No entanto, o diagnóstico apontou uma contusão muscular decorrente do trauma. Vitão dará sequência ao processo de recuperação na Cidade do Galo a partir desta sexta-feira.

Com o quadro clínico, Vitão passa a ser dúvida para o confronto contra o Grêmio, no próximo domingo (1), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

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Vitão, camisa listrada preto e branco, nº 40, em clássico de futebol, torcida ao fundo.
Vitão no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi Atlético x Cruzeiro?

O Cruzeiro teve um primeiro tempo de ampla superioridade. A Raposa se impôs em campo, controlou as ações e conseguiu colocar seu jogo em prática. Kaio Jorge abriu o placar logo nos primeiros minutos e, mesmo em vantagem, a equipe celeste não diminuiu o ritmo, mantendo a pressão em busca de ampliar o marcador. Arroyo e o próprio Kaio Jorge tiveram boas oportunidades para marcar novamente. Pelo volume de jogo e pelas chances criadas, o Cruzeiro poderia ter construído uma vantagem ainda maior e até encaminhado a vitória antes do intervalo.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado, e o Atlético conseguiu igualar as ações e ter maior participação na posse de bola. O Galo chegou a criar algumas oportunidades, mas encontrou dificuldades para organizar as jogadas ofensivas e transformar as investidas em chances claras de gol. Do outro lado, o Cruzeiro se defendeu bem, conseguiu neutralizar as tentativas atleticanas e manteve a vantagem no placar.

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