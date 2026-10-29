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Domínguez aponta necessidade de correções e descarta 'relaxamento' do Atlético: 'Não acredito'

Galo sofreu a terceira derrota seguida

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
29/10/2026 23:16
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Domínguez em Atlético x Cruzeiro, treinador na beira do campo, com árbitro e câmera ao fundo.
Domínguez em Atlético x Cruzeiro (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)
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Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), na Arena MRV, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Eduardo Domínguez falou sobre os problemas que o Atlético precisa corrigir para a sequência da temporada. O treinador destacou a necessidade de uma análise interna para identificar os erros individuais e coletivos que têm prejudicado o desempenho da equipe. Além disso, negou que exista um relaxamento do elenco em função das decisões que o Galo terá pela frente na Copa do Brasil e na Sul-Americana.
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Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), na Arena MRV, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Eduardo Domínguez falou sobre os problemas que o Atlético precisa corrigir para a sequência da temporada. O treinador destacou a necessidade de uma análise interna para identificar os erros individuais e coletivos que têm prejudicado o desempenho da equipe. Além disso, negou que exista um relaxamento do elenco em função das decisões que o Galo terá pela frente na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

— Temos que corrigir o que está acontecendo. Precisamos olhar para dentro, entender o que estamos fazendo e onde estamos errando. Não podemos culpar um companheiro. Se estamos fortes na fase defensiva, é porque todo o grupo faz um esforço. Agora, individualmente, temos que voltar a ser esse time forte defensivamente. Precisamos corrigir algumas situações — afirmou Domínguez.

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O técnico também afastou a possibilidade de o momento de instabilidade estar relacionado a uma queda de concentração dos jogadores por conta das decisões nas copas. Segundo Domínguez, a equipe precisa entender que os resultados negativos fazem parte do processo e que também é possível tirar aprendizados das derrotas.

— Eu não acredito que seja relaxamento. Os jogadores falaram sobre isso depois da partida, e fiquei contente, mas não foi necessário aprender agora. Eu já havia conversado com o grupo e dito que não se aprende apenas quando se ganha — completou.

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O Atlético chegou a terceira derrota consecutiva justamente em um momento decisivo da temporada. O Galo terá pela frente a semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, e a final da Copa Sul-Americana, diante do Boca Juniors, no dia 21 de novembro.

Técnico com barba em pé no campo, durante Atlético Mineiro x Cruzeiro, Arena MRV.
MG - BELO HORIZONTE - 29/10/2026 - BRASILEIRO A 2026, ATLETICO-MG X CRUZEIRO - Eduardo Dominguez tecnico do Atletico-MG durante partida contra o Cruzeiro no estadio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
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