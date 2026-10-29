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Time misto: Atlético está escalado para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão

A bola rola às 19h30 na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
29/10/2026 18:32
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Camisa do Atlético Mineiro (CAM) para o clássico contra Cruzeiro, com listras pretas e brancas e detalhes dourados.
Camisa Atlético x Cruzeiro (reprodução Atlético)
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O Atlético está escalado para enfrentar o Cruzeiro em jogo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo na noite desta quinta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atlético está escalado para enfrentar o Cruzeiro em jogo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo na noite desta quinta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Para a partida, Eduardo Domínguez poupou alguns titulares visando o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no próximo domingo (1), contra o Grêmio. Entre as novidades na equipe estão Scarpa e Igor Gomes

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Desta maneira, o Galo vai a campo com: Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco, Lodi; Castaño, Franco Scarpa e Igor Gomes; Victor Hugo e Reinier

Como chegam as equipes?

O Atlético tenta se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Flamengo, sofrida nos acréscimos, no Maracanã. O Galo ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, e busca a vitória diante da torcida para se aproximar do grupo dos primeiros colocados.

Já o Cruzeiro chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Remo. A Raposa ocupa a terceira posição, com 54 pontos, e tenta ampliar a vantagem na terceira colocação.

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Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Cruzeiro

ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 33ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de Outubro às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)

Escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco, Lodi; Castaño, Franco, Scarpa e Igor Gomes; Victor Hugo e Reinier

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Lucas Villalba; Lucas Romero e Zé Lucas; Matheus Pereira, e Gerson; Kaio Jorge e Arroyo

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