Análise: Sequência negativa acende alerta no Atlético antes das decisões

O Atlético chegou à terceira derrota consecutiva justamente em um dos momentos mais decisivos da temporada. A derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no clássico desta quinta-feira, expôs problemas que acendem o sinal de alerta para Eduardo Domínguez. O Galo teve uma atuação marcada pela desorganização defensiva, sofreu com os espaços deixados ao adversário e encontrou dificuldades para construir jogadas e produzir ofensivamente. Uma noite de pouco futebol, que deixa lições importantes para o treinador corrigir antes das decisões que estão por vir.

Primeiro tempo

O Atlético começou a partida muito desorganizado defensivamente, com os zagueiros sem sincronia no posicionamento, e viu o rival aproveitar a primeira oportunidade para castigar. Em uma bola levantada nas costas da defesa atleticana, Vitão não conseguiu acompanhar Kaio Jorge, que apareceu livre para finalizar e abrir o placar.

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Mesmo depois de sofrer o gol, o Galo não conseguiu corrigir os problemas defensivos e continuou dando espaços ao Cruzeiro, que encontrava facilidade para avançar e criar oportunidades. A equipe celeste manteve o domínio das ações e empilhou chances para ampliar a vantagem.

Ofensivamente, o Atlético também teve muitas dificuldades. O time não conseguia organizar suas jogadas nem encontrar caminhos para chegar ao ataque. As novidades Gustavo Scarpa e Igor Gomes pareciam fora de sintonia com o restante da equipe e tiveram dificuldades para encontrar espaços e participar da construção das jogadas.

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O Cruzeiro aproveitou o cenário, seguiu pressionando e teve oportunidades suficientes para construir uma vantagem ainda maior. Pelo volume apresentado, a Raposa poderia ter encaminhado a vitória ainda na primeira etapa.

Do outro lado, o Atlético esteve completamente fora de rotação. A equipe não conseguiu acompanhar a intensidade exigida por um clássico, apresentou falhas defensivas, pouca criatividade e praticamente não ofereceu resistência ao adversário. Um primeiro tempo muito abaixo do esperado e um dos piores desempenhos do Galo nos últimos jogos.

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Scarpa em Atlético x Crzueiro Foto: Pedro Souza / Atlético

Segundo tempo

Para a segunda etapa, esperava-se um Atlético diferente, mas os primeiros minutos mostraram um Cruzeiro mantendo a mesma intensidade e buscando ampliar a vantagem. Depois de escapar de sofrer o segundo gol, o Galo passou a tentar acelerar as jogadas, sair em velocidade e finalizar as ações ofensivas com mais rapidez. Aos poucos, a equipe conseguiu impor seu ritmo e equilibrar a partida.

A melhora atleticana passou principalmente pelos pés de Maycon e Castaño, que assumiram o controle do meio-campo, deram mais dinâmica à equipe e ajudaram a organizar a saída de bola. Mais à frente, Victor Hugo também teve participação importante na construção, pensando o jogo e articulando as chegadas do Alvinegro.

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Com maior organização ofensiva, o Atlético conseguiu avançar e criou situações de perigo, chegando perto do empate ainda no primeiro terço da etapa final. No entanto, apesar de encontrar caminhos para chegar ao ataque, a equipe voltou a pecar na hora de concluir as jogadas. Faltou precisão e capacidade de transformar o volume ofensivo em oportunidades mais claras.

Ao mesmo tempo em que tentava buscar o empate, o Galo oferecia espaços para o Cruzeiro explorar as transições rápidas. A equipe celeste aproveitou os espaços deixados pelo adversário e também conseguiu levar perigo em ataques de velocidade, mostrando que os problemas defensivos atleticanos não haviam sido totalmente corrigidos.

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Nos minutos finais, o Atlético tentou encontrar alternativas e aumentar a pressão em busca da igualdade, mas esbarrou na defesa bem organizada do rival e na pouca inspiração dos homens de frente. Mesmo com a melhora em relação ao primeiro tempo, o Alvinegro não conseguiu encontrar o caminho do gol e chegou à terceira derrota consecutiva.

Sinal de alerta para Domínguez

O clássico deixa sinais de alerta para Eduardo Domínguez. Defensivamente, o Atlético sofreu muito, principalmente na primeira etapa, com uma equipe desorganizada, problemas de posicionamento e espaços excessivos entre os setores. Na frente, embora tenha apresentado evolução após o intervalo, o time também não conseguiu reproduzir a organização e o repertório ofensivo necessários para transformar a reação em empate.

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A derrota evidencia problemas nos dois lados do campo: um sistema defensivo vulnerável e um ataque que, mesmo conseguindo construir algumas boas chegadas, encontrou dificuldades para ser efetivo. São questões que o treinador precisará corrigir para a sequência decisiva da temporada.