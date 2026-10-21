Força máxima: Atlético está escalado para enfrentar o City Torque pela Sul-Americana

O Atlético está escalado para enfrentar o Montevideo City Torque pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quarta-feira (21), às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Mesmo com a vantagem de 3 a 0 construída na partida de ida, Eduardo Domínguez escalou força máxima para o confronto, buscando evitar riscos e garantir a classificação do Atlético à final da Copa Sul-Americana. O treinador mandou a campo a equipe que vem atuando nos principais jogos da temporada.

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Desta maneira o galo vai a campo com: Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Reinier.

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Como chegam as equipes?

O Atlético chega para a partida após vencer o Coritiba por 1 a 0, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o técnico Eduardo Domínguez escalou uma equipe alternativa e poupou alguns de seus principais jogadores, visando ao confronto decisivo contra o Montevideo City Torque pela Copa Sul-Americana.

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Já o City Torque vem de derrota por 2 a 1 para o Albion, no último domingo, pelo Campeonato Uruguaio. A equipe não vive bom momento na temporada e venceu apenas uma das últimas sete partidas disputadas.

Confira a arbitragem e as escalações de City Torque x Atlético-MG

City Torque x Atlético-MG

Volta - semifinal - Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de outubro, às 19h (horário de Brasília))

📍 Local: Estádio Centanário, Montevidéu

👁️ Onde assistir: Espn e Disney+ ➡️Clique aqui para assistir

🟨 Arbitragem: Cristián Garay (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

📺 VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

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Escalações

City Torque (Técnico: Marcelo Méndez)

Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher e Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Guzman, Gonzalo Montes, Esteban Obregon; Salomón Rodríguez

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Reinier.