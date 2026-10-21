Força máxima: Atlético está escalado para enfrentar o City Torque pela Sul-Americana
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21) às 19h
O Atlético está escalado para enfrentar o Montevideo City Torque pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quarta-feira (21), às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
Mesmo com a vantagem de 3 a 0 construída na partida de ida, Eduardo Domínguez escalou força máxima para o confronto, buscando evitar riscos e garantir a classificação do Atlético à final da Copa Sul-Americana. O treinador mandou a campo a equipe que vem atuando nos principais jogos da temporada.
Desta maneira o galo vai a campo com: Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Reinier.
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Como chegam as equipes?
O Atlético chega para a partida após vencer o Coritiba por 1 a 0, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o técnico Eduardo Domínguez escalou uma equipe alternativa e poupou alguns de seus principais jogadores, visando ao confronto decisivo contra o Montevideo City Torque pela Copa Sul-Americana.
Já o City Torque vem de derrota por 2 a 1 para o Albion, no último domingo, pelo Campeonato Uruguaio. A equipe não vive bom momento na temporada e venceu apenas uma das últimas sete partidas disputadas.
Confira a arbitragem e as escalações de City Torque x Atlético-MG
City Torque x Atlético-MG
Volta - semifinal - Copa Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de outubro, às 19h (horário de Brasília))
📍 Local: Estádio Centanário, Montevidéu
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🟨 Arbitragem: Cristián Garay (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
📺 VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)
Escalações
City Torque (Técnico: Marcelo Méndez)
Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher e Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Guzman, Gonzalo Montes, Esteban Obregon; Salomón Rodríguez
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Reinier.
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