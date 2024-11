Gabriel Delfim assume a meta alvinegra nesta quarta-feira (Foto: Bruno Sousa/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 20:06 • Belo Horizonte

O Atlético-MG está escalado para enfrentar o Atlético-GO pela 32ª rodada do Brasileirão Nesta quarta-feira (6), o Galo entra em campo às 21h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), com um time reserva pensando na final contra o Flamengo no próximo domingo (10). A grande novidade fica com o jovem Gabriel Delfim no gol alvinegro.

O goleiro Everson foi preservado e não viajou para Goiânia. O segundo goleiro do Galo, Matheus Mendes, também é ausência em função do falecimento de sua mãe. O cria da base Gabriel Delfim ganha oportunidade na temporada.

Bernard, que voltou de lesão, e retorna ao time titular de Gabriel Milito.

Zaracho retorna ao time titular do Galo após voltar de lesão e está a disposição do técnico Gabriel Milito (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Fora da Copa do Brasil por força do regulamento, Deyverson e Fausto Vera iniciam entre os 11 titulares.

Mariano, Igor Gomes e Gustavo Scarpa estão suspensos e são ausências para o Galo.

O Atlético entra em campo com: Gabriel Delfim; Saravia, Igor Rabello, Fuchs e Rubens; Paulo Vitor, Fausto Vera e Bernard; Alisson, Vargas e Deyverson.

✅ FICHA TÉCNICA

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO);

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Philip Georg Bennett (RJ).

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

Atlético-GO (Técnico: Anderson Martins)

Ronaldo; Maguinho, Alix, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Gabriel Baralhas e Alejo Cruz; Matias Lacava, Derek e Luiz Fernando.

Quem está fora: Adriano Martins (suspenso com três cartões amarelos); Jorginho (se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles).

Pendurados: Bruno Tubarão, Rhaldney e Shaylon

Atlético-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Gabriel Delfim; Saravia, Igor Rabello, Fuchs e Rubens; Paulo Vitor, Fausto Vera e Bernard; Alisson, Vargas e Deyverson.

Quem está fora: Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Mariano (suspensos); Cadu (lesão).

Pendurados: Igor Rabello, Paulo Vitor, Saravia, Rômulo e Rubens.