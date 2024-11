Atlético-MG x Athletico-PR: confronto tem nova data definida

Hulk comemora gol marcado pelo Atlético-MG sobre o Vasco (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Publicada em 05/11/2024 - 05:15 • Belo Horizonte

O jogo entre Atlético-MG e Athletico-PR, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi remarcada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o dia 16 de novembro, sábado, às 18h30 (de Brasília).

A partida foi adiada em função do clube parananese ter que utilizar a data inicial para enfrentar o Cerro Porteño, do Paraguai, pelos playoffs da Copa Sul-Americana.

O jogo, que será em Curitiba, na Ligga Arena, vai ser realizado em meio a última data Fifa do ano, quando as seleções sul-americanas vão entrar em campo para disputar as duas últimas rodadas das Eliminatórias de 2024.

Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG, a beira do gramado em Vasco x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Calendário alvinegro

No próximo domingo (10), o Galo entra em campo na Arena MRV para disputar a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, às 16h (de Brasília). No jogo de ida, no Maracanã, o time mineiro saiu derrotado por 3 a 1 e precisa vencer por três gols de diferença para erguer o troféu.

Se ganhar por dois gols, leva a decisão para os pênaltis. O Flamengo joga por uma derrota simples, empate ou vitória.

Após a derrota, o técnico Gabriel Milito reconheceu os erros do time mineiro e convocou a torcida para apoiar a equipe dentro de casa.

- Fomos competitivos, é verdade que, nos gols sofridos, pontualmente, aconteceram por, o primeiro gol, por uma má pressão, uma pressão de tempo que eles resolveram bem. Chegamos no campo rival, eliminando sua pressão. Imaginávamos outro resultado. Mas é futebol, pode acontecer. Sobre um recado para a torcida do Galo, e que eles sigam nos apoiando, como fizeram até agora. O apoio deles é fundamental para essa final - declarou o treinador argentino.

No dia 16, o Galo volta a campo para a partida atrasada contra o Athletico-PR.

No dia 30 de novembro, sábado, a delegação do Atlético viaja para a Buenos Aires, na Argentina, no Estádio Monumental de Nuñez, casa do River Plate, onde enfrenta o Botafogo em partida única para decidir o campeão da Conmebol Libertadores.