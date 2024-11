Convocado! Botafogo pode ter novo desfalque em jogo contra o Atlético-MG

Savarino, atacante do Botafogo, foi convocado pela seleção da Venezuela (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 17:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Jefferson Savarino, atacante do Botafogo, pode ser baixa para a partida contra o Atlético-MG, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O venezuelano foi convocado pela seleção nacional para a disputa dos jogos contra Brasil (14) e Chile (19), na Data Fifa de novembro, e com isso, tem chance de desfalcar o Glorioso na partida pela liga nacional, marcada para o dia 20.

➡️ Dupla de convocados deve desfalcar Botafogo contra Atlético-MG

➡️ Igor Jesus vale R$ 225 milhões? Enquete de jornal inglês surpreende

Após enfrentar a Seleção Brasileira, a Vinotinto encara o Chile em Ñuñoa, no dia 19. A bola rola às 21h (de Brasília) e Savarino teria menos de 24 horas para se preparar para entrar em campo contra o Atlético-MG. O desfalque do camisa dez ainda não é confirmado, mas é provável que o jogador seja preservado por conta do desgaste da viagem e o pouco tempo de diferença entre as partidas. O caso é semelhante às situações de Igor Jesus e Luiz Henrique, chamados por Dorival Jr. para a Seleção Brasileira.

Antes da pausa internacional, o Botafogo encara o Vasco, na próxima terça (5), e o Cuiabá, no sábado (9).

Jefferson Savarino comemora gol do Botafogo pela Libertadores (Foto: Daniel Ramalho / AFP)

Destaque do Botafogo: números de Savarino na temporada

Savarino é um dos grandes nomes ofensivos do Botafogo em 2024. Na primeira temporada com a camisa do Alvinegro, o atacante soma dez gols e dez assistências em 47 jogos. Ao lado de Igor Jesus e Luiz Henrique, ele lidera a artilharia do Glorioso na Libertadores, com três bolas na rede até aqui. Na competição, pela qual a equipe disputará a decisão no dia 30 de novembro, contra o Atlético-MG, o venezuelano soma seis participações em gols e é líder da equipe.

Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Savarino tem sete jogos, quatro como titular, e balançou as redes uma vez. Ele foi chamado em todas as convocações da Vinotinto nesta temporada e reforçará o elenco comandado por Fernando Batista na briga por uma história vaga no mundial de 2026.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo