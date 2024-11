Atlético-GO e Atlético-MG se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 19:00 • Goiânia (GO)

Atlético-GO e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (6), em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. A bola às 21h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), com transmissão do Premiere (pay-per-view). O Dragão é o lanterna do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, enquanto o Galo ocupa a décima posição, com 41 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-GO x Atlético-MG

32ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO);

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Philip Georg Bennett (RJ).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GOIANIENSE (Técnico: Anderson Martins)

Ronaldo; Maguinho, Alix Vinícius, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas e Alejo Cruz; Lacava, Derek e Luiz Fernando.

MINEIRO (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia, Lemos, Igor Rabelo e Fuchs (Rubens); Fausto Vera, Paulo Victor e Zaracho; Rômulo, Alisson e Deyverson.

